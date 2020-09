„Upřímně nás to moc netěší. Pomalu jsme se dostávali do rytmu pátečních zápasů. Na Jihlavu jsme si věřili a s utkáním rozhodně počítali,“ mrzí Kotalu.

Předseda a hlavní trenér klubu v jedné osobě tak své mužstvo bude připravovat až na těžký duel v Jindřichově Hradci, který se koná poslední pátek v září.

„Jedná se o lídra skupiny a největšího aspiranta na postup do nejvyšší soutěže. Je to plně profesionální klub. Soupeři se však utkání pokusíme co nejvíce znepříjemnit a reprezentovat nejen naše město,“ neskládá zbraně.

Další přípravný duel do příštího týdne už nechystá.

„Není na to prostor, všechny týmy už začínají nastupovat do soutěžních zápasů. V týdnu je sehrání takového utkání nereálné,“ uvědomuje si.

Po odložení prvního kola proti výběru z Vysočiny Kotalu trápí jedna zásadní záležitost.

„Dokud to někdo nevymyslí jinak nebo se na tuto nemoc nenajde lék, tak z mého pohledu liga jako taková nemůže být regulérní. Především se jedná o dlouhodobou soutěž, kterou karanténa nabourá. S každým týmem to zahýbá. Neplatí to tady jenom v basketu, ale i fotbale nebo hokeji.“

Omezení poznal už na osmém ročníku Memoriálu Karla Vilíma.

„Více než na konečné výsledky jsme se soustředili na kombinaci či obranu. S Olomoucí jsme sedm vteřin před koncem prohráli 66:67, po poločase jsme přitom vedli o 15 bodů. Polevili jsme v obraně, dostali příležitost hráči z lavičky,“ připomíná.

„Poté jsme nastoupili proti týmu z nejvyšší soutěže NH Ostravě. Před poslední čtvrtinou byl stav pro nás 56:55. Čtyři minuty jsme se ještě drželi, poté nás přehráli po fyzické stránce. Dali jsme však příležitost mladým,“ těší Kotalu, který na turnaji nakonec nemohl přivítat BK Olomoucko.

Generálka na Vysočinu poté měla gradovat proti Olomouci, kde si zahráli také čtyři junioři.

„Dostali dost času a ukázali svůj potenciál. Ve statistikách měli slušná čísla,“ chválil i přes porážku 71:107 s domácím týmem. Na turnaj se vinou karantény nedostavilo Brno, do Olomouce nakonec nepřijel ani rakouský Mistelbach.

Během přípravy jeho svěřenci neutrpěli vážnější zranění. „Schytali jsme několik šrámů, sezony by se to však výrazněji dotknout nemělo. Nejpozději na 3. kolo s Olomoucí bychom měli být kompletní. Musím zaklepat, že na začátku sezony to není tak špatné,“ dodal.