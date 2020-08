„Chceme pod ním hrát špičku první ligy, do hlediště přilákat naše nejmladší hráče z klubu, jejich rodiče a v neposlední řadě širokou veřejnost,“ vyjádřil se předseda a hlavní trenér klubu v jedné osobě Jaroslava Kotala.

Zlínský basketbal přitom finančně výrazně neutrpěl na dopadech koronaviru.

„Na mládež čerpáme jako asi každý sport dotace z města, kraje a MŠMT, a tyto nám pokrývají větší část chodu klubu v rámci mládeže. Po finanční stránce jsme tak na tom dobře, klub je pro letošní sezonu zajištěný. Od sponzorů máme vícero menších částek. Obdrželi jsme příslib, že finance, které dávají, budou pokračovat i v letošní sezoně,“ přiblížil Kotala k ožehavé problematice.

Do nové sezóny vstoupí bez bratrské dvojice Michala a Dominika Ihringových. „Odvedli za náš klub výbornou práci. Především Michal nám svými body vyhrával několik utkání. S oběma se loučilo těžko,“ přiznal Kotala, který především hodlá spoléhat na kmenové hráče.

Počítat naopak bude moci s gruzínským rozehrávačem Zurabem Kereselidzem, který nedostal novou smlouvu v Brně. Do Zlína se vrací po dvouletém hostování v rakouském Mistelbachu také Michal Jedovnický.

„Dalších několik roků nám můžou pomáhat a být součástí našeho týmu. Kádr jsme trochu okysličili. Chceme sázet na to, aby kluci byli delší dobu pospolu. Tým se nesnažíme stavět jen na jeden rok,“ prozradil hlavní kouč.

Společně s Kereselidzem a Jedovnickým hodlá pokořit především brány play-off.

„Netušíme, jak budou ostatní týmy poskládané. Pět měsíců jsme nikoho neviděli, je těžké předvídat jejich sílu a složení na letošní rok. Pochopitelně chceme dojít ale co nejdále.“

Jak by to dopadlo, kdyby se týmu podařilo postoupit?

„V současné době na to nejsou finanční prostředky. Hlavním zdrojem pro postup mezi elitu by měl být silný soukromý subjekt. Kdyby se někdo našel, tak si v horizontu dvou až tří let dovedu představit, že filozofii klubu nastavíme tak, abychom šli do vyšší soutěže,“ nechal se slyšet Kotala.

Příprava na novou sezóna bude zahájena příští týden. Svěřence Kotala na konci srpna čeká Memoriál Karla Vilíma. Dvacátého září poté začnou ligu s Jihlavou.

„Dva roky zpátky nás vyřadila v play-off, pořád to v nás je. Čekáme, že se od tohoto zápasu odrazíme,“ prohlásil k úvodnímu kolu.

Hned v dalších zápasech zlínské basketbalisty čeká Jindřichův Hradec a ve třetím kole rival z Olomouce. „Pro nás je to jenom dobře. Na začátek soutěže to budou těžké zápasy, na které se já osobně moc těším. Náš tým je postavený na kvalitě a zkušenostech. Proto věřím, že je zúročíme v úvodních těžkých zápasech. Rozhodně se toho nebojíme, měli jsme i náročnější losy. Pokud utkání zvládneme, ukážeme, jakou máme sílu,“ dodává Kotala odhodlaně.

Radek Štohl