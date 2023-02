Nejradši by to hodili za hlavu. V uplynulém ročníku museli absolvovat play-out, ve kterém obsadili pátou pozici, ve druhé nejvyšší soutěži skončili na 17. příčce. Sestup se tak nekonal.

Tento scénář rozhodně opakovat nechtěli. Což dokázali.

V moravské skupině obsadili čtvrté místo, v konkurenci dalších devíti týmů se navíc ocitli pouhé tři body za elitním triem, které se kvalifikovalo rovnou do čtvrtfinále. „Toto umístění bereme jako úspěch, splnili jsme výkonnostní cíl, se kterým jsme spokojeni,“ pochvaluje si hlavní trenér týmu Jaroslav Kotala. „Mužstva před námi jsou lépe poskládaná, mají větší výkonnost,“ uznává kouč, který je i šéfem klubu.

Základní část znovu suverénně ovládly Svitavy, za nimi se uspořádalo duo Nový Jičín a Brno do 23 let. „Svitavy už druhý rok od sestupu hrají ve stejné sestavě, jsou tam finance a s tím i spojená kvalita. Nový Jičín spolupracuje s týmem Ostravy z nejvyšší soutěže, odkud má čtyři pět hráčů, kluci z B Brna zase disponují ambicemi se prosazovat do „A-týmu. Je tam obrovský potenciál. O to více si čtvrtého místa vážíme,“ zdůrazňuje Kotala.

Šéf basketbalistů Kotala: Posily nevyšly, cílem pořád zůstává play-off

Proti Svitavám a Brnu neuspěli, s Novým Jičínem si poradili v domácím zápase, v polovině listopadu zvítězili 87:75. „Předvedli jsme vážně dobrý výkon,“ těší lodivoda zlínské lavičky. „Celkově jsme víceméně uhráli, co jsme měli. Možná můžeme litovat venkovní prohry s Prostějovem, po vánocích jsme byli malinko nerozehraní. Nezvládli jsme ani domácí koncovku s Olomoucí, na jejíž palubovce jsme naopak vyhráli po hodně dlouhé době!“

Základní část už je nutno hodit za hlavu a soustředit se na nadstavbu o sedmé až dvanácté místo. První dva týmy z této skupiny ještě postoupí do čtvrtfinále.

Do nadstavby se přenáší všechny body z prvních osmnácti duelů. „Za play-off bychom byli rádi. Česká část je však těžší. Bude záležet na tom, jak tyto týmy k tomu přistoupí. Teď už rozhodne každý bod, alfou a omegou budou domácí zápasy. Něco musíme přivést z venku, pak se může stát cokoliv,“ předpokládá těžké boje, do kterých Zlín, Polabí a Plzeň vstupují s 29 body. Rezerva Opavy má o bod méně, Olomouc o tři. Vedoucí trio skupiny má na poslední B USK Praha náskok čtyř bodů.

MLADÉ NADĚJE

Jaroslav Kotala bude v nadstavbě znovu spoléhat na zkušené duo David Nehoda, Tomáš Vošlajer. K těmto borcům se před sezonou přidali také mladíci Jan Trávníček (20 let) nebo Matěj Michalčík. (23 let). „Kluci, které jsme si vytipovali, do puntíku splnili naše očekávání. Panuje s nimi velká spokojenost,“ lebedí si Kotala.

Více času navíc dostávají i 20letí Vojtěch Nádeníček či Adam Šiška. „Udělali jsme další krok k tomu, aby liga ve Zlíně byla co nejdéle. Sázíme na to, jsou naší budoucností. Už to bylo potřeba,“ dodal Jaroslav Kotala.

Zlínští odehrají první zápas nadstavby už v pátek, od 18.00 hodin v hale Zelené přivítají mančaft USK Praha B.