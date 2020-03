Už patnáctý den je v jejich hale ticho a tma. Také basketbalový klub ze Zlína musel kompletně zrušit veškerý tréninkový program mládežnických i dospělých kategorií. Stejně tak se zrušila celá sezona.

Basketbalisté Zlína. Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

„Je to omezení, chodu klubu se to dost zásadně dotkne, ale přizpůsobíme se. Je to stejné pro všechny sporty,“ poznamenal šéf a trenér zlínských basketbalistů Jaroslav Kotala.