„Adekvátní náhrada to v tuto chvíli bude. Přece jen Michal měl už svou výkonnost i věk, Vaňák je mladší, silovější, dynamičtější,“ charakterizoval trenér Zlína Jaroslav Kotala oba hráče.

„U Michala jsem měl jistotu na obranném doskoku, i při zapojení do hry. Svou ukázkovou bojovností dokázal mančaft strhnout. To nám asi Vaňous nepředvede, ale ve vypjatých situacích půjdou všichni na krev,“ je si jistý Kotala. „Po lidské stránce nám ale bude Michal chybět.“

Zlín také neprodloužil smlouvu Matějkovi, rovněž z Olomouce přichází rovněž Jakub Hanuš. „Znám ho od jeho devíti let, protože pochází stejně jako já z Pardubic. Přešel do Olomouce na vysokou. Je to spolehlivý hráč,“ představil novou akvizici Kotala.

Kostra týmu přitom zůstala stejná. Z Brna budou na rozehrávce opět pomáhat Jan Kozina a Zdeněk Nehyba. Vrátit by se ze zahraničí měl David Nehoda. „U něj čekáme, jestli se s ním domluvíme nebo ne,“ vysvětlil zlínský kouč.

Ze stávajících opor Zlín udržel i Tomáše Vošlajera, o něhož byl velký zájem v rámci první ligy. Zůstává i Petr Dokoupil, stejně jako Jaroslav Prášil. „O Dokoupila byl zájem dokonce z nejvyšší soutěže.

„Mančaft je dobře postavený v rámci našich možností, co nám trh nabízí. Jsme amatérská liga a přihlížíme k tomu, kde a jak pracuje, nebo studuje. Mančaftu věřím, chceme na to navázat a být o trochu lepší než roky předtím,“ má jasno o cílech Kotala, jehož tým sezonu začne v pátek na palubovce Pardubic.

První dílčí cíl je jako každý rok účast v play-off. „A pak z něj vytěžit co nejvíc a dostat se co nejdál. Chceme být co nejsilnější a nebýt tolik závislí na pomoci hráčů z Brna,“ připomněl Kotala, že na jaře právě na neúčast „pendlů“ z jihomoravské metropole, kteří si plnili povinnosti ve svém mateřském klubu, jeho tým doplatil.

Pojistku, že si je Brno pro nejdůležitější část sezony opět nenechá, však nedostal.

„Z toho jsem už vyrostl. Za spolupráci s Brnem jsme strašně rádi. Ale nikdy nevíte, jaký postavíte mančaft, jak budeme konkurenceschopní. Může se stát, že se sezona nepodaří, nesejdou se vám hráči a myslíte jen na to, jak soutěž zachránit. Pokud máte nějakou možnost spolupráce, tak si ji držíte. Kolikrát jsem byl naštvaný, že nám něco v závěru nevyšlo, ale na prvním místě je to sport. Když se ke konci sezony sejdou zranění, nebo se v nejvyšší soutěži hraje o udržení, mají přednost pro svou soutěž. Tady pojistka není, proto tým posilujeme o dva hráče, kteří nám v závěru sezony chyběli,“ tvrdí Kotala, jehož potěšila i nová palubovka špičkové kvality, které na sportovní halé Zelené plní nejvyšší parametry.