„Je to jako dovolená. Volejbal si užívám víc než dřív,“ přiznala 38letá Haragová.

Kam váš triumf ve francouzské lize proti elitnímu páru Jupiter-Chamereau stavíte?

Jako jeden z nejcennějších. Na každém francouzském finále, kdy byly přítomny všechny národní týmy v roli favoritů, jsme se chtěly předvést v nejlepším světle. A to, že jsme vyhrály, bylo opravdu víceméně překvapení. Ony trénují dvakrát denně celý rok, objíždí všechny mezinárodní turnaje po celém světě, mají nasbíráno víc zkušeností, takže se vždy očekávalo, že vyhrají. Respektive Francouzi jim dali nůž na krk, že tento rok už opravdu musí vyhrát. S novým brazilským trenérem a jeho asistentem převzali národní týmy před dvěma lety.

Po posledním míči jste projevily velké emoce. Jak triumf prožíváte?

Prožívala jsem to hned po skončení, ale pak jsem pospíchala hned po vyhlášení na letadlo do Lille, takže jsem neměla možnost se moc s nikým bavit. Až na letišti jsem začala číst všechny možné gratulace esemesky, tak jsem si to užila s pivem na letišti. Protože v pondělí jsem musela opět do práce. Ani nebyl čas na oslavu.

Takže žádná oslava ani neproběhla?

Myslela jsem, že to se spoluhráčkou oslavíme na dalším prestižním turnaji tři na tři v Marseille, ale něco na mě vlezlo a i teď. Jak jsem přijela do Česka, se spíš kurýruju, než oslavuju. Snad příští turnaj na začátku srpna v Bretagni.

Jak jste se vlastně do Francie dostala?

Hrála jsem šestkový volejbal v Innsbrucku a manažer mi sehnal angažmá ve Francii. Tady hraji již osm let.

Jakou má tamní soutěž úroveň ve světovém měřítku?

Je to klasický národní šampionát. Francouzský volejbal spíš beachvolejbal se snaží dostat na olympiádu, sbírá body po mezinárodních turnajích. V národním měřítku to jsou spíš mladší hráčky zapálené do beache a klasické šestkařky, nebo bývalé národačky či starší vysloužilé jako my s Laurou (pozn. aut. bývalá reprezentantka beachvojbalu ve Francii).

Váš táta Ervín hrával fotbal za Slavičín a Frýdek-Místek, proč vy jste se právě dala na beachvolejbal?

Začala jsem volejbal ve Slavičíně v 10 letech, protože mě kamarádky přemluvily, ať jdu s nimi na trénink, bylo nás původně dvacet, a zůstalo nás šest. K beache jsem se dostala až v Praze v 21 letech, jak se začal rozjíždět po Česku.

Co vás na něm baví?

Je to víc individuální sport, minimálně jednou během výměny se dotknu míče, buď se daří, nebo se nedaří a musíme se z toho dostat samy. Není možnost střídání. V hale se kolikrát za výměnu ani nedotknete balonu, tedy hlavně já na středu. To mě už nebaví.

Máte ještě nějaký sen, případně cíl?

Nějaké konkrétní cíle už nejsou. Beru to, co přijde. Volejbal už pro mě je opravdu zábava. Už tomu nehodlám obětovat všechno jako dřív. Myslela jsem, že tím to bude stagnovat. Ale jak můj kouč říkal, že hrajeme ještě líp než dřív, když jsme se tomu věnovaly víc. Možná je to tím, že už to nebereme jako prioritu, máme svůj soukromý život a práci a sportem si užíváme jako dovolenou.

Český beachvolejbal výrazně zpropagovala a dostala do podvědomí veřejnosti dnes již bývalé duo Markéta Sluková – Kristýna Kolocová. Mohou být i po rozpadu stále nějakou inspirací a vzorem pro další dvojice?

Jistě, hlavně teď Maky jedou s Bárou (Hermanovou – pozn. aut.), takže je to jen dobře pro mladé.

OČIMA OTCE

„Vzhledem k tomu, že se specializuje a profesionálně hraje ve Francii šestkový volejbal, je to obrovský úspěch a vyvrcholení její sportovní beachvolejbalové kariery. Vendula získala ve Francii pět titulů a to se tam ještě nikomu nepodařilo.

Beachvolajbal jsem sledoval od začátku její sportovní kariery. Byl jsem u toho, když se rozhodovalo, jestli se specializovat na beachvolejbal nebo šestkový volejbal. Při studiu UK FTVS v Praze hrála v Olympu šestkový volejbal, kterému dala přednost. V té době ji trenéři beachu přemlouvali, aby absolvovala čtyřletou olympijskou přípravu. Kdyby se v té době rozhodla jinak, tak to mohlo ovlivnit ještě víc její beachvolejbalovou dráhu.

Mám ještě syna, který hrával fotbalovou divizi ve Slavičíně. Jako absolvent UK FTVS jsem oba vychovával ke sportovní všestrannosti a to se pak samo ubíralo směrem k jejich specializaci. Jinak ovládají slušně celou plejádu sportů, takže mi líto není, že Vendula nehraje třeba fotbal.“

Ervín Haraga, bývalý fotbalový hráč a trenér

VENDULA HARAGOVÁ

Datum narození: 22. 7. 1981.

Post: smečařka, libero.

Přezdívka: Vendys.

Předchozí kluby: TJ Slavičín, Uherské Hradiště, Olymp Praha (jun.), Střešovice, Přerov, Innsbruck (Rakousko), Vannes, Istres, Manaco (Francie).

Největší úspěchy: 5x titul ve Francii ve beachvolejbale.