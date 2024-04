Rezerva KST Zlín do finále 3. ligy stolních tenistů nepostoupila. Zlínské družstvo ve druhém semifinále play off na domácích stolech prohrálo s béčkem Nového Jičína 8:9. Utkání trvalo 4 hodiny a sledovala ho 20 diváků.

3. stolně tenisová liga mužů, 2. semifinále play off, KST Zlín B - KST Nový Jičín B 8:9. | Foto: se svolením Jakuba Dufka

Série se hrála na dva vítězné duely. Ten první také ovládl novojičínský tým.

Zlín ve druhém semifinále ztratil velmi dobře rozehraný zápas. Domácí v něm vedli 4:1, 6:3, 7:5 a 8:6. Závěr duelu ale nezvládli. Poslední tři dvouhry patřily Novému Jičínu, kdy postupně Michal Kratochvíl přehrál ve čtyřech sadách Jakuba Dufka, Vincek udolal v pěti setech Březinu a rozhodující vítězný bod pro Severomoravany vybojoval Polášek, který za stavu 8:8 porazil Jelínka.

,,Odehráli jsme smolné utkání. Po povedeném začátku jsme věřili, že si vynutíme třetí rozhodující zápas. Hosté ale měli vyrovnanější družstvo. Jejich největším tahounem byl Michal Kratochvíl. Ten jim zajistil čtyři singlové body. V našem týmu se dařilo Filipovi Račákovi, který se ve dvouhrách postaral o tři boby. Tři body jsem získal také já. Jelínek bohužel nenavázal na formu z prvního semifinále a v souboji s Poláškem už hrály roli nervy, kdy by jeho porážka pro nás znamenala konec sezony. To si Vojta uvědomoval a bylo na něm vidět, že ho to trochu svazuje. Zápasy Radovana Březiny rozhodly zkušenosti, když Radek v rozhodujících momentech ve třech pětisetových duelech nedokázal dotáhnout do vítězného konce dobře rozehrané výměny. Proto koncovky prohrál,“ hodnotil druhý semifinálový souboj za zlínský tým Jakub Dufek.

Béčko Zlína ho odehrálo v sestavě s Jakubem Dufkem, Filipem Račákem, Vojtěchem Jelínkem a Radovanem Březinou.

Záložní tým Nového Jičína do krajského města přijel v nejsilnější sestavě s Michalem Kratochvílem, Markem Záškodným, Radovanem Poláškem a Martinem Vincekem.

SEMIFINÁLE PLAY OFF 3. LIGY – Skupina E (na 2. vítězné zápasy):

2. zápas: KST ZLÍN B – KST NOVÝ JIČÍN B 8:9

Body KST Zlín B: Jakub Dufek 3, Filip Račák 3, Jelínek 1, čtyřhra: Jakub Dufek – Filip Račák 1.

Nový Jičín B: Kratochvíl 4, Záškodný 2, Polášek 2, Vincek 1.