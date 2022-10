,,Od roku 2000 jsme původní místo na kopci Barabáš přesunuli kvůli zvýšení atraktivity do centra krajského města. Letošní Běh Zlínem přes,,Valašské kotáry“ se ale poběží opět neobvykle na dráze na zlínském Stadionu Mládeže. Důvodem je skutečnost, že v tradičním termínu našeho běhu stále probíhá rekonstrukce městského tržiště. Proto bychom nemohli závod uspořádat na již tradiční trati v parku Svobody,“ vysvětluje jeden z pořadatelů Bohumil Vrána.

V neděli dopoledně od 9.30 budou mít svoje závody mládežnické kategorie. Později si zazávodí také muži, ženy a junioři. Start 3kilometrového závodu žen je v 11.50 hodin. Muži svůj 10kilometrový závod odstartují v 12.45 hodin.

,,Pokud bude v jednotlivých závodech přihlášených víc jak 50 atletů, tak se poběží dva běhy. Na dráhu totiž nelze pustit větší množství běžců. A i to je hodně,“ prozradil Vrána.

Pro nejlepší běžce jsou připravené zajímavé finanční odměny.

,,Historie Valašských kotárů se začala psát už v roce 1948. Mezi vítězi jsou taková jména jako Gustav Bělský, Jindřich Roudný, Bohumír Zháňal, Stanislav Nebojsa, Josef Podmolík a Vlastimil Bukovjan. V roce 1957 u nás dominoval dokonce Emil Zátopek. V posledním desetiletí brali prvenství Michal Nejedlý, Miroslav Vanko, Milan Kocourek, Jakub Bajza, Martin Kučera, Lukáš Kourek, nebo Jiří Čípa. Od roku 2012 do roku 2014 u nás třikrát po sobě nenašel přemožitele Petr Vitner. Mezi ženami v minulosti devětkrát dominovala Alena Stancová. V novodobé historii si k nám čtyřikrát pro prvenství přijela Polka Agniezska Gortel. Čtyřikrát se z první příčka radovala i naše odchovankyně Kateřina Hálová,“ prozradil Vrána.

Online přihlášky končí v pátek 14. října ve 20 hodin. Startovné je do tohoto data pro dospělé a dorostenecké kategorie 100 Kč, pro žákovské kategorie 50 Kč. Přihlásit se je možné i na místě v den závodu v neděli 16. října. Ale už za zvýšené startovné. Dospělí a dorostenecké kategorie zaplatí 200 Kč, žákovské kategorie 100 Kč. Členové AK Zlín a děti do 11 let startovné neplatí.

V loňském roce se tradiční říjnový zlínský Běh přes valašské kotáry konal také na atletickém oválu na Stadionu Mládeže ve Zlíně. V hlavním závodu mezi muži zvítězil Brňan Lukáš Kučera (Eleven Run Team), který v závodu dlouhém 10 kilometrů dosáhl času 32:23. První příčku v tříkilometrovém závodu žen vybojovala díky času 10:59 domácí Kateřina Hálová (AK Zlín).

ČASOVÝ PROGRAM 74. ROČNÍKU BĚHU PŘES VALAŠSKÉ KOTÁRY VE ZLÍNĚ (Stadion Mládeže):

Neděle 16. října:

9:30 závod atletické minipřípravky hoši, závod atletické minipřípravky dívky (400 metrů)

10:00 závod atletické přípravky hoši, atletické přípravky dívky (800 metrů)

10:30 závod mladších žáků (1500 metrů)

10:45 závod mladších žákyň (1500 metrů)

11:05 závod starších žáků (3000 metrů)

11:35 závod starších žákyň (1500 metrů)

11:50 závod žen, juniorek, dorostenek (3000 metrů)

12:20 závod juniorů, dorostenců (5000 metrů)

12:45 závod mužů (10 000 metrů)