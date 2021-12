Čmelík získal první místo za čas 30:16. Druhou pozici obsadil s osmnáctisekundovou ztrátou Filip Bukovjan z Otrokovic (KESBUK), bronz bral za čas 31:04 Marek Babulík (Zvonek Sport Valašské Klobouky). Milan Zvonek (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 31:09) byl čtvrtý a Karel Černoch (Opava, 32:17) doběhl do cíle pátý.

,,V Běhu Štědrým ránem jsem si zazávodil už v roce 2019. Atmosféra kolem něho se mi líbila. Proto jsem se také letos postavil v Popově na start,“ vysvětloval Martin Čmelík svoji účast v už tradičním vánočním běžeckém závodu na Valašsku.

Do Popova odjel s jasným cílem. Závod chtěl vyhrát. Tomu také podřídil taktiku.

,,Hned od startu jsme se střídali na čele s Filipem Bukovjanem. Já jsem však šetřil síly na závěr a to se mi vyplatilo. 700 metrů před cílem jsem zrychlil tempo a na tento nástup už Filip nedokázal zareagovat,“ upozornil Čmelík na rozhodující moment.

Kluzká trať mu nevadila.

,,Myslel jsem se, že to bude horší. Ale padající sníh zakryl ledový podklad,“ uvedl ještě Martin Čmelík.

SILVIE ZVONKOVÁ KVŮLI NABITÉMU ŠTĚDRÉMU DNU ZVAŽOVALA ÚČAST

Zvonková závod žen vyhrála díky času 34:24. Zbývající medailové pozice obsadily vytrvalkyně ze Slavičína. Stříbrnou příčku vybojovala Helena Chromeková (Slawex runners, 36:55), třetí skončila Vendula Skoupá (Sykora running, 39:56). Další slavičínská atletka Jana Gottfriedová (NTS Runners, 43:41) skončila čtvrtá a Magdaléna Lukšíková (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 43:51) byla pátá.

,,Původně jsem v závodu startovat nechtěla. Večer mě totiž čekal další program. V klobouckém kostele jsem na půlnoční mši se sborem a orchestrem hrála na varhany. Navíc máme děti nemocné. Nechtěla jsem, aby byl den příliš náročný. Nakonec jsem si ale řekla, že by mě to mrzelo a tak jsem do Popova odjela,“ nezapírala Silvie Zvonková.

V závodu byla mezi ženami od startu do cíle suverénní. Dokázala se vypořádat i s nepříznivými podmínkami.

,,V noci mrzlo, později sněžilo. Ráno byla ledovka. Takže trať byla pod sněhem a ledem. Do toho začal foukat vítr a chvíli také pršelo. Bylo to opravdu pestré,“ upozornila Zvonková.

Jedna věc ji ovšem mrzí.

,,To, že mě předběhl bratr Marek Babulík. Tím mi trochu zkazil den. V cíli si mě však udobřil vaječným likérem,“ vtipkovala dobře vánočně naladěná Silvie Zvonková.

VLASTIMILA MARTINÁTA POTĚŠIL ZÁJEM BĚŽCŮ

Spokojený je také hlavní organizátor závodu Vlastimil Martinát.

,,Zájem o letošní popovský Běh Štědrým ránem mě mile potěšil. A nebýt na Valašsku bohaté noční sněhové nadílky, která několika vytrvalcům znemožnila včasný příjezd do Štítné nad Vláří, tak mohlo být startovní pole ještě početnější,“ mírně zalitoval Martinát.

Ten uznal, že letošní závod byl hodně náročný.

,,Obával jsem se, že na kluzké trati to bude boj o život. Naštěstí se moje obavy nepotvrdily. Náročný terén ale vzal všem běžcům hodně sil. Ti však v cíli energii doplnili slovenskou kapustnicí, zabijačkovými pochoutkami a buchtami. Skvělá byla i atmosféra kolem závodu,“ děkoval Vlastimil Martinát všem účastníkům krosového běhu v Popově.

V POPOVĚ SI ZAZÁVODILO 34 VYTRVALCŮ

Běh Štědrým ránem se tradičně, jako každý rok konal 24. prosince. Pořádali ho manželé Martinátovi. Běžel na 7,7 kilometru dlouhé trati. Závod startoval nad hospodou v Popově v 9 hodin. Cíl byl na stejném místě. Zúčastnilo se ho celkem 34 běžců. Z toho bylo 28 mužů a 6 žen.