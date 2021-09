„Pro zajímavost pavilon tenisového klubu tvořící zázemí tenisových hřišť od architekta Josefa Skřivánka navazuje na Jurkovičovu architekturu. Je zachován převážně v autentickém stavu a slouží svému původnímu účelu již více než devadesát let,“ doplnil Jiří Dědek, výkonný ředitel Lázní Luhačovice, a.s.

A právě osobnosti patřili k ozdobám turnaje. „V miniklání dvou největších Martina Berdycha, otce slavného tenisty Tomáše, a Bohumila Páníka, byl úspěšnější fotbalový trenér. Oba sice se svými parťáky probojovali do semifinále, ale ve vzájemném duelu v rámci skupiny byl o chlup lepší fotbalový stratég,“ s úsměvem poznamenal Dalibor Chrastina, jeden z organizátorů akce.

Na antukových dvorcích, kde se v roce 1932 hrál i Davis Cup, bojovalo 16 dvojic o putovní pohár Lázní Luhačovice, a.s. Účast organizátorů přijali nejen obchodní partneři, ale také novináři a známí trenéři.

