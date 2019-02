Region – První Češka přeplavala úžinu mezi ostrovem Robben Island a Kapským Městem. Úspěch si připisuje devětatřicetiletá Abhejali Bernardová ze Sri Chinmoy Marathon Teamu Zlín. Šestou nejtěžší přeplavbu na jižní polokouli zvládla za 2h 35 minut. Překonala přitom vzdálenost 7,5 km ve vodě o teplotě pouhých 9–11°C.

„Voda byla nesmírně studená. Čekala jsem kolem 13°C. Devět stupňů je skutečně málo, La Manche má 15–18°," podotkla Bernardová. Asi po hodině si vůbec nebyla jistá, jak to celé vydrží.

„Ale říkala jsem si, že když Nelson Mandela mohl tak hodně vydržet, tak to zvládnu i já," pousmála se Češka.

Hned na začátku se při vylézání na kameny na Robben Island docela pořezala, o čemž prý naštěstí nevěděla, jinak by se bála bílých žraloků. Takhle řešila jenom zimu.

„Během plavby jsem měla za úkol občas opakovat svoje telefonní číslo – pokud bych to nedokázala, znamenalo by to podchlazení. Takže jsem si opakovala mantry a telefonní číslo," zmínila plavkyně, které byl velkou inspirací už zmíněný Nelson Mandela.

„Jeho sen o svobodné společnosti je stále živý a je potřeba si ho připomínat a pracovat pro jeho naplnění. Jeho schopnost odpustit svým věznitelům a spolupracovat se všemi na vybudování rovnoprávné společnosti je neuvěřitelná. Náš svět potřebuje mnohem více lidí, jako byl Nelson Mandela. Jsem ráda, že mu úspěšnou plavbu mohu věnovat," dodala.

Bernardová je také zatím jediným Čechem, kterému se podařilo získat Trojitou korunu dálkového plavání (přeplavba kanálu La Manche a kanálu Catalina, a obeplaváni Manhattanu). Kromě toho přeplavala i Gibraltar a na šestidenním ultraběhu v New Yorku uběhla 616km.

Kromě fyzického tréninku se věnuje i meditaci, která jí pomáhá při vytrvalostních výkonech udržet soustředěnost a překonávat fyzickou i mentální únavu a bolest. Je to pro ní i způsob, jak pracovat sama na sobě a být lepším člověkem.

Jako první přeplaval z Robben Island na pevninu do Kapského Města Jihoafričan Henry Hooper v roce 1909 za 6h 55min. V době apartheidu byl na ostrově Robben Island vězněn nositel Nobelovy ceny míru a bývalý jihoafrický prezident Nelson Mandela, i současný prezident Jacob Zuma. (hed)