/POZVÁNKA/ Sobotní podvečer bude v útrobách želechovické sokolovny patřit již po patnácté tradiční besedě se závodníky rallye.

V sále želechovické sokolovny v sobotu proběhla tradiční beseda se závodníky rallye. Pořadatelé z Rally klubu Paseky na akci pozvali devět zajímavých hostů. | Foto: pro Deník/Jiří Hejtmánek

Pro fandy rychlých aut připravili pořadatelé ze želechovického Rallyklubu Paseky od 17. hodiny opět zajímavý program, kterému vévodí moderovaná beseda s osmi zajímavými hosty z oblasti rallye.

„Jsme nesmírně potěšeni, že naše pozvání přijal loňský vicemistr MMČR v rallye Dominik Stříteský, který jistě bude mít hostům o čem vyprávět. Dominik s sebou přivede i svého týmového šéfa Jaroslava Vančíka, který mimo jiné vodí po českých tratích klenot v podobě historického vozu BMW M3, " představil první hosty besedy hlavní organizátor Jaroslav Krajča.

Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

Dalším zajímavým hostem pak bude dámská posádka ve složení Barbora Holická a Lucie Engová. „Děvčata se nesmazatelně zapsala do historie českého motorsportu, když dokázala Rally Dakar dokončit jako první ryze česká dámská posádka. Navíc poprvé na Dakaru dokázaly v kategorii klasik dovést do cíle historický skvost v podobě Citröenu 2CV, který bude vystaven v sobotu před vstupem do Sokolovny," představil další hosty tiskový mluvčí a jeden z moderátorů akce Aleš Holakovský.

Na fanoušky kromě vystavených aut před sokolovnou a besedou s přítomnými hosty čeká i tradiční divácká tombola a v závěru autogramiáda hostů se společným focením. „Novinkou akce bude několik hlavních cen v tombole, jako například svezení na místě spolujezdce při testu s několika špičkovými jezdci domácího mistráku," láká na sobotní besedu organizátor akce Jaroslav Krajča.

Seznam hostů besedy: Dominik Stříteský, Jaroslav Vančík, Jan Tománek, Barbora Holická, Lucie Engová, Jakub Jírovec, Ján Kundlák, Filip Ocelka. Program 15. Besedy se závodníky rallye v Želechovicích nad Dřevnicí u Zlína:

17.00: Nástup a představení přítomných rallye jezdců a spolujezdců

17.15 - 19.30: beseda – otázky na jezdce a spolujezdce z řad diváků i moderátorů

19.30 - 20.15: autogramiáda jezdců + výdej tomboly

20.15: společné fotografování s hosty + volná zábava

JIŘÍ HEJTMÁNEK