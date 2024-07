O povedený výsledek se postaral Roman Kozubík, který v hlavním 163kilometrovém závodě s převýšením 3100 metrů, obsadil v kategorii mužů 50 – 55 let, v čase 5:03:59 stříbrnou pozici. Milan Sedlář (6:29:24) ve stejné kategorii dojel do cíle čtrnáctý.

Zvítězil největší favorit Vladimír Uličný (Integray L27 Cycling Team, 4:48:47), třetí byl Robert Haas (Ostra-Multicraft Čeladná, 5:24:35).

,,Beskyd Tour jsem bral jako přípravu na nedělní silniční amatérské Mistrovství republiky v České Třebové,“ prozradil Roman Kozubík.

V závodě chtěl také získat co nejvíc bodů do Slezského poháru, do kterého se Beskyd Tour započítává.

,,Zhruba do 80. kilometru jsem se pomalu rozjížděl a cítil jsem únavu z náročného týdne, kdy jsem absolvoval tři kvalitní tréninky. Od 90. kilometru po výjezdu na Pustevny jsem se však začínal cítit dobře a postupně jsem zrychloval a dojížděl spoustu soupeřů. Druhé místo mezi padesátníky mně ale překvapilo,“ přiznal Kozubík.

V absolutním pořadí skončil Roman Kozubík šestadvacátý.

V Beskydech si letos v hlavním závodě zazávodilo 139 cyklistů.

Reprezentanti zlínského FORCE KCK byli vidět i v 121kilometrovém závodě.

V něm v mužské kategorii 56 – 60 let vybojoval Ivo Odvárka v čase 3:35:38 rovněž druhé místo. Vyhrál Stanislav Prokeš (Cyklokramo Suchdol nad Odrou, 3:35:27), třetí příčku obsadil Milan Laga (3:55:35).

,,Startoval jsem zhruba z první třetiny startovního pole. Proto bylo na začátku poměrně náročné dostat se dopředu. V pelotonu bylo několik defektů a pádů a to mě několikrát zbrzdilo na 10. kilometru ve výjezdu na Bílý kříž. Čelo závodu jsem dojel až na 20. kilometru na Konečné. Na 50. kilometru ke Kelčovském sedlu se jelo celkem v poklidu. Až před jeho nájezdem začal boj o pozice a dost se zrychlilo. Já jsem zůstal ve druhé skupině. Později kolem přehrady Šance bylo na trase několik nebezpečných úseků. Pozor jsem si musel dávat na mokrou silnici a naplavený štěrk v zatáčkách,“ upozornil Odvárka.

Na Smrčku nastoupil jeho největší soupeř v kategorii 56 – 60 let Stanislav Prokeš.

,,Musel jsem rychle reagovat a zavěsil jsem se za ním. K nám se přidal ještě jeden soupeř a s ním jsme ve tříčlenné skupince až do 90. kilometru k Pustevnám spolupracovali. Ve stoupání na Pustevny se k nám přidali další cyklisté a vytvořili jsme 12člennou skupinu. Po sjezdu z Pusteven se začalo v mírném stoupání z Prostřední Bečvy nastupovat a skupina se roztrhla na dvě menší. Poté následoval už jen dlouhý sjezd do Bílé. V nájezdu do cíle ve vracečce o 180 ° mě Stanislav Prokeš předjel,“ popsal klíčové momenty stříbrný mezi pětapadesátníky v letošním Beskyd Tour Ivo Odvárka.

V absolutním pořadí skončil Odvárka patnáctý.

Závod Beskyd Tour byl zařazený i do letošního Slezského poháru silničních cyklistů. Start i cíl byl v Bílé na Frýdecko-Místecku.

Závodilo se na třech trasách.

Hlavní trasa vedla přes Bílý Kříž, slovenskou Turzovku, Kelčovské sedlo, Smrček, Trojanovice, Pustevny, Prostřední Bečvu, Soláň, Velké Karlovice, Podťaté, Kasárna, Makov a Bumbálku.

Do cíle 163kilometrového závodu dojelo 147 cyklistů a cyklistek. V cíli 121kilometrového závodu bylo klasifikovaných 243 cyklistů a cyklistek. Na 53kilometrové trase si zazávodilo 77 cyklistů a cyklistek.

O víkendu čeká reprezentanty FORCE KCK Zlín jeden z vrcholů sezony, kdy budou bojovat o medaile v silničním amatérském Mistrovství republiky. V sobotu 13. července budou závodit v 16,8 kilometrů dlouhé časovce ve Velké Čermné. V neděli 14. července se koná v České Třebové závod jednotlivců.

VÝSLEDKY DALŠÍCH CYKLISTŮ FORCE KCK ZLÍN V BESKYD TOUR 2024:

121 kilometrů dlouhý závod (převýšení 2000 metrů):

Muži do 29 let: 13. Jan Kobylík 3:45:54

Muži 30 – 39 let: 19. Jiří Hradil 3:51:14

Muži 50 – 55 let: 5. Petr Fajkus 4:02:45 Lubomír Hotař