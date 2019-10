„Hráli jsme s jedním z nejtěžších soupeřů a ještě na jeho půdě. Sami jsme vůbec nezačali špatně, ale domácí se postupně dostávali do téměř bezchybného rytmu na servisu a následně my jsme se s tím v určitých pasážích neuměli srovnat a pak už to bylo jednoduché,“ zhodnotil sobotní duel trenér Fatry Roman Macek.

Hostům v prvních dvou setech vždy utekla série soupeře na podání.

„V první sadě to bylo při podání Vojty Patočky a v druhém to velmi slušně rozjel Lukáš Ticháček. Třetí set byla jen otázka, kdy nám domácí odskočí o více než pět bodů. Pak už si dělali, co chtěli,“ přiznal zlínský kapitán Michal Čechmánek.

Karlovarsko předstoupilo poprvé před své fanoušky v nové sestavě a s novým kapitánem.

Utkání proti Zlínu mělo pro domácí speciální nádech. Vedení klubu oficiálně poděkovalo Ondřeji Hudečkovi, který ukončil hráčskou kariéru a stal se novým manažerem Západočechů. Fanoušci dlouholeté opoře ve stoje aplaudovali, spoluhráči předali Hudečkovi dárek v podobě nového kancelářského křesla a navrch přidali tři body po výhře nad Zlínem.

„Je to pro nás důležitý vstup do sezony. Samozřejmě se na výkonu projevilo, že jde o první zápas. Byli jsme trochu zabrždění. Postupem času se to ale rozjíždělo a utkání už jsme dobře drželi ve svých rukách,“ prohlásil kouč Karlovarska Jiří Novák.

I kapitán Západočechů Filip Rejlek přiznal, že první dva sety byly ze strany domácích zbytečně nervózní.

„Což je ale pochopitelné, když se jedná o úvodní utkání sezony. Pár hráčů bylo nervóznější než by bylo zdrávo, ale dokázali jsme se z toho vzpamatovat, trochu jsme to zdramatizovali pro diváky v koncovce prvního setu, ale chválím, že jsme to udrželi a získali tři body, což byla trochu povinnost,“ uvedl Rejlek.

Hráči Fatry se fanouškům poprvé představí v sobotu, kdy v domácím prostředí vyzvou Odolena Vodu.

Uniqa extraliga volejbalistů, 1. kolo -

Karlovarsko – Fatra Zlín 3:0 (23, 19, 17)

Nejvíce bodů: Rejlek 14, Vašina 13, Lux 10 - Adamec 11, Čechmánek 8. Rozhodčí: Fink, Kvarda. Diváci: 878.

Karlovarsko: Wilson, Ticháček, Vašina, Patočka, Rejlek, Lux, libero Pfeffer.

Zlín: Šulc, Čech, Čechmánek, Adamec, Vašíček, Navláčil, libero Viceník. Střídali: Motyčka, Varous, Lamri, Kozák.

Další výsledky 1. kola: Kladno - Lvi Praha 2:3 (-19, 23, -19, 17, -10), Liberec - Ústí nad Labem 3:1 (-23, 20, 22, 24), Beskydy - Brno 3:1 (27, 22, -17, 20), Příbram – Ostrava se hraje dnes, Odolena Voda - České Budějovice se hraje v pondělí (19.20, ČT sport).