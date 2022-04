„Naše výzva byla jasná. Proběhněte se na našem stadionu nebo kdekoliv jinde na světě, pošlete nám váš výkon a my jej započítáme do celkového výsledku. Cílem bylo naběhat během čtyřiadvacet hodin co nejvíce kilometrů pro dobrou věc,“ přiblížil jeden z organizátorů Michal Petřík.