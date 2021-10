Hned den poté, 17. prosince, zavítá do Spa hotelu Lanterna Ladislav Špaček s tradičním programem Etiketa stolování, při němž si zájemci osvěží zásady stolování a společenského chování přímo během degustační večeře v zážitkové restauraci Vyhlídka.

Děti s rodiči se mohou zapojit do tvoření z podzimních materiálů, soutěžit o nejhezčího „podzimáčka“ a užít si pestrý doprovodný program se závěrečnou stezkou odvahy.

V sobotu 2. října se navíc ve Wellness Horal chystá Saunová noc filmových melodií. Termální bazény budou otevřeny do půlnoci a v čase od 19 do 23 hodin budou saunéři v kostýmech zvát každou hodinu na tématické saunové rituály, které doprovodí filmová hudba a valašské občerstvení.

„Zájem lidí o akce je velký a podmínky k jejich pořádání momentálně příznivé. Jediné, co bohužel vynecháme i v letošním roce, je Karlovský gastrofestival, který se vymyká svou vysoce nadprůměrnou návštěvností v řádu desítek tisíc lidí. Za současné situace bychom nemohli garantovat dodržení povinných opatření a současně udržet obvyklou kvalitu programu. Menší akce už ale u nás opět budou,“ říká ředitel Resortu Valachy Tomáš Blabla.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.