Jarmila Hastíková je velmi aktivní atletka. Běžkyně hájící barvy Napajedel měla na přelomu dubna a května velmi nabitý program.

Běžkyně Jarmila Hastíková | Foto: se svolením Jarmily Hastíkové

,,Každý víkend se snažím a hlavně chci zúčastnit nějakého závodu. V současném období mi to vychází, že si nejprve zazávodím v nějakém krosu a pak na silnici, což je pro mě ideální. Momentálně si většinou vybírám závody, které neznám. Při nich poznávám nové lidi, nová místa a tratě,“ vysvětluje Hastíková.

,,Stejně tomu bylo i poslední dubnový víkend. Už v pátek 28. dubna odpoledne jsme si s manželem Kamilem zajeli do Trenčína, kde jsme večer navštívili úžasný koncert skupiny Mirai. Byl to skvělý relax před startem sobotního 9. ročníku 7,2 kilometrového krosu poblíž Trenčína, kde jsem v těžkém závodu zařazené do Trenčínské běžecké ligy zvítězila,“ prozradila Jarmila Hastíková.

,,Poté mě odpoledne čekal závod Moravsko-slovenského běžeckého poháru 11. ročník Jablonické desítky. V něm jsem v kvalitní konkurenci s účastí Kristíny Morra Oigo s Keni a jedné z nejlepších slovenských běžkyň Lubomíry Maníkové, obsadila bronzovou pozici. V tomto závodu jsem vzhledem k dopolednímu startu v Trenčíně nevěřila v dobrý výsledek. Vyhecovala mě však skvělá mladá Slovenka Michaela Salayová, jež skončila čtvrtá. Tu jsem porazila až po povedeném závěrečném finiši o necelou sekundu. Že druhý závod v sobotu 29. dubna poběžím v tempu 3:42 na kilometr, jsem opravdu nečekala,“ přiznala Hastíková.

Té se dařilo také na začátku května, když v sobotu 6. května zvítězila ve slovenském závodu ve Velkých Kostolanech a v pondělí 8. května ovládla na Hodonínsku závod v Rohatci. V Rohatecké devítce na 4,5 kilometrové trati dokonce dominovala v ženském traťovém rekordu.

Závod Trenčín – hrádza (7,2 kilometru):

1. Jarmila Hastíková (Napajedla) 38:27

2. Veronika Staňová (Horná Poruba) 40:39

3. Darina Marušincová (Dubnica nad Váhom) 41.08

Závod Jablonická desítka (4 kilometry):

1. Kristýny Morra Oigo (Keňa) 14:13

2. Lubomíra Maníková (AK Spartak Dubnica) 14:16

3. Jarmila Hastíková (Napajedla) 14:37

Závod Kostolanský májovec (10,9 kilometru):

1. Jarmila Hastíková (Napajedla) 43:13

2. Simona Mikulová (Velké Kostolany) 50:37

3. Lubica Toporová (SK pro radost) 52:14

Závod Rohatecká devítka (4,5 kilometru):

1. Jarmila Hastíková (Napajedla) 17:11

2. Lubomíra Maníková (AK Spartak Dubnica) 17:30

3. Michaela Salayová (Atletka Bratislava) 17:44