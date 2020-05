,,První sportovní kroky jsem udělala v rodné Hvozdné. Tam místní nadšenci v letech 2000 až 2003 každý rok pravidelně pořádali amatérský triatlon a bikerový závod Cyklorally Hvozdná. Tyto podniky mě motivovaly do dalších závodů,“ zavzpomínala na dětství a mládí dvaatřicetiletá Lucie Barbořáková.

K cyklistice ji přivedl její otec Stanislav Javora.

,,V roce 2004 jel na závod do Velkých Karlovic. Do auta přibral i moje kolo, abych se tam nenudila. Pořadatelé na Valašsku mě však přemluvili, abych si také zazávodila. Tenkrát jsem bez jakékoliv přípravy skončila mezi juniorkami na 2. místě. Pořádně jsem ale začala závodit až v ženských kategoriích. Hlavně ve Zlínském kraji. Časem jsem přešla i k běhu a vyzkoušela si i silniční cyklistické závody. S mojí výškou i váhou jsem měla velmi ráda časovky do vrchu. Na horském i silničním kole. S přibývajícími roky jsem se věnovala ještě duatlonu a triatlonu a v zimě také klasickému lyžování,“ rozpovídala se o svojí kariéře Barbořáková.

Učitelka tělesné výchovy a matematiky na základní škole momentálně na mateřské dovolené, jež bydlí ve Vizovicích, vybojovala spoustu cenných úspěchů.

,,Během dosavadních třinácti let sportovní kariéry jsem si svoje cíle splnila. Dařilo se mi zejména v závodech v našem zlínském regionu. Také jsem absolvovala hodně náročné podniky. Zúčastnila jsem se 180kilometorvého OBR Drásala, 120kilometrového Drásala a extrémního duatlonu Koutyman. V těchto podnicích jsem vybojovala medailové pozice. Na pódiové umístění jsem dosáhla i ve Valachytour, Valachymanu, v závodech horských kol Valašský MTB král, Okruh Luhačovickým Zálesím, Zlínská kola pořádaná na Štákových pasekách i na Lesní čtvrti. Dařilo se mi v časovkách na Hostýn, Vsácký Cáb, Velký Javorník, do vrchu Pusteven. V triatlonech v Morkovicích, Holešově, Hulíně, Brumově-Bylnici a Trnavě u Slušovic a v bězích Kašavský kros a Vita Sana Run. V letech 2017 a 2018 jsem si splnila další sny. S manželem Antonínem jsme si na kole vyjeli na některé vrcholy známé z etap Tour de France a Giro d´Italia. Na kole jsme si projeli i některé rychlostní zkoušky známé z Rallye Monte Carlo,“ pochlubila se pětinásobná ženská vítězka lidového triatlonu Trnavský kolík v Trnavě u Slušovic.

Bývalá skvěla bikerka, běžkyně, duatlonistka a triatlonistka, jež si nejvíc pochutná na tataráku, momentálně další sportovní výzvy nemá.

,,Na mateřské dovolené se můj život úplně změnil. Ze starostí kolem závodů se staly starosti o syna Toníka a manžela Tondu. Je to velmi krásná změna. Ani kondice nyní není pro mě důležitá. Přesto se snažím udržovat ve formě. Ovšem veškerý sport momentálně přizpůsobuji chodu rodiny. Společně chodíme na procházky a výlety v okolí Vizovic a Luhačovic,“ přiznala Barbořáková, která se v nejbližších dnech a týdnech nejvíc těší, až jí její devítiměsíční syn řekne máma. Posiluje ji i jeho nádherný úsměv.

,,A nejvíc si odpočinu při návštěvách mých a manželových rodičů. Nenahraditelný je i pocit z toho, když vidím jejich nadšení z toho, co náš malý umí a jaké dělá pokroky,“ užívá si roli matky Lucie Barbořáková.

A co reprezentantka kašavského klubu Valachbajk Team říká na současnou situaci kolem koronaviru.

,,Jsem ráda, že největší panika kolem nepříjemného viru trochu ustoupila a hlavně doufám, že se všichni brzy vrátíme k normálnímu životu,“ přeje si vizovická bikerka a běžkyně, ale dneska hlavně matka Barbořáková.