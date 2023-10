Krásné lesy nad zlínskou hvězdárnou v sobotu 23. září hostily FK Spojovák Bikerally Zlín - závěrečný závod seriálu ve sjezdu horských kol WBS. V pořadí šestý závod letošní sezony dopředu avizoval neskutečné bitvy o každou příčku v celkovém pořadí seriálu, hlavně pak o tituly ve všech 9 kategoriích.

Závod hodně ovlivnilo deštivé počasí, které ale neodradilo velké množství diváků a hlavně 119 odvážných jezdců, kteří v 9 kategoriích soupeřili o nejrychlejší součet časů.

Úplně nejrychlejší byli tentokrát Junioři do 18 let, když přijeli dva nejlepší jezdci české juniorské scény. 1. místo absolutně vyhrává Ondřej Kolečík jedoucí za Kellys Factory Team, před Kryštofem Húštěm, a třetím Petrem Janečkem, který zároveň zvítězil v kategorii Mužů nad 18 let.

Díky profilu tratí a podpoře záchranářů na čtyřkolkách se na WBS jezdí unikátní kategorie Paradownhill v rámci které závodí handicapovaní jezdci na speciálních terénních čtyřkolkách.

V těch zvítězil Michal Kosík před Slawomirem Jedezllou z Polska. V dalších atraktivních kategoriích se pak bojovalo o každou vteřinku a desetinku. V kategorií Střelců do 15 let zvítězil Petr Čech, mezi nejmladšími kluky do 12 let pak jel nejrychleji Jarda Maláč.

Mezi Ženami vyhrála Veronika Machová po těsném souboji s Míšou Šantavou. Pevné rámy ovládl Ondřej Krhánek, ve věkově vyspělejších kategoriích pak vyhrál Jiří Gergel v Gentlemanech (35 let +) a Aleš Holoubek v Legendách nad 45 let let.

Na posledním závodě letošní sezony Gergel Wood Bikerally Series 2023 se rovněž jelo o celkové tituly ve všech kategoriích.

Titul absolutního šampiona v celkovém pořadí si 5. místem ve Zlíně zajistil David Herclík za tým Full Gas Academy MTB team.

Korunovace vítězů všech kategoriích proběhne na slavnostním zakončení 3. 11. v Lužkovicích. Kompletní výsledky, informace a novinky jsou k nalezení na webu seriálu www.woodbikerallyseries.cz .

Po RZ / After SS 4

Poř. Jezdec / Spolujezdec Kat. Součet Ztráta ved.

1 Kolečík Ondřej / KELLYS FACTORY TEAM J 00:04:06.7

2 Húšť Kryštof / Planet Bikes Racing Team J 00:04:10.7 00:00:04.0

3 Janeček Petr / Kolofix DH racing team M 00:04:12.1 00:00:05.4

4 Huňa Tomáš / SBT Fryšták Mondraker kolofix M 00:04:12.2 00:00:05.5

5 Herclík David / Full Gas academy mtb team M 00:04:14.5 00:00:07.8