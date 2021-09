Ve Val di Sole se nejprve podílela na 7. místě Česka ve štafetách. Náš tým v Itálii závod absolvoval ve složení Jan Vastl, Jan Zatloukal, Tereza Tvarůžková, Tereza Sásková, Karolína Bedrníková, Filip Konečný. Titul vybojovala Francie před USA, bronz bralo Německo.

,,Honza Zatloukal mi pomyslný štafetový kolík předával na druhé příčce,“ zavzpomínala Tereza Tvarůžková.

Ta se na trati o dvě příčky propadla.

,,Na svém úseku jsem měla silné soupeřky. To mě ale neomlouvá, protože to byly holky, se kterými normálně závodím. Dneska mě ale hodně bolely nohy. Snažila jsem se to dopoledne a ještě těsně před závodem rozjet, moc se mi to však nepovedlo,“ přiznala bikerka z Jarcové.

Tvatůžkové se příliš nedařilo ani v závodu v cross country. V něm v elitní ženské kategorii skončila na pětačtyřicáté příčce. 11 minut a 32 sekund za mistryní světa Evie Richardsovou z Velké Británie.

,,Na začátku závodu jsem se z padesáté třetí startovní pozice v nájezdu do prvního kola probojovala na příčky kolem třicátého místa. V prvním kole jsem ale měla nepříjemný pád, který mě limitoval až do konce závodu. Bojovala jsem však až do finiše. V závěru mě ovšem zbrzdil další pád. Ten mě připravil o lepší umístění, než na konečném 45. místě,“ mrzel Terezu Tvarůžkovou.

V mistrovském závodě se na start postavilo 63 bikerek. Do cíle jich dojelo 57.