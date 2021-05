,,Při své premiéře v ženské kategorii Elite letos bude pro mě nejdůležitější získat v tak velkých závodech hlavně co nejvíc zkušeností,“ řekla před odjezdem do Německa bikerka z Valašska.

Po úvodním podniku je však zklamaná.

,,Premiéra mezi ženskou světovou elitou se mi nevydařila. Před startem jsem však nic nepodcenila. Od tréninku, přes regeneraci až po předzávodní přípravu. Svědomí mám čisté. Také můj tým okolo byl skvělý. Trať mi seděla a líbila se mi. Povedl se mi i start,“ tvrdí česká reprezentantka v cross country z Jarcové.

Ta v zaváděcím kole jela na 50. pozici.

,,Nohy mě však nepustily dál. Kousala jsem se do rtu, abych převedla soustředění na jinou bolest, než na nohy. Vím ale, že mám na víc. Proto v dalším závodu zkusím jet naplno,“ plánuje odhodlaně Tvarůžková.

Tento týden se Světový pohár přesune do Česka do Nového Města na Moravě, kde se bude podobně jako v Německu závodit v cross country a v short tracku. Na Vysočině se představí šest kategorií. Muži Elite, ženy Elite, muži do 23 let, ženy do 23 let, junioři a juniorky.

Tvarůžková se postaví na start v nedělním cross country v ženské kategorii Elite. Tento závod začíná v 11.20 hodin.

,,Rovněž v Novém Městě na Moravě udělám maximum pro co nejlepší výsledek. Nechci zklamat svoje fanoušky, ani sama sebe,“ slibuje Tereza Tvarůžková.

PROGRAM SVĚTOVÉHO POHÁRU HORSKÝCH KOL V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ 2021:

Pátek 14. května:

18:00 – Short Track – Ženy

18:45 – Short Track – Muži

Sobota 15. května:

9:30 – závod v cross country – Junioři

11:15 – závod v cross country – Juniorky

15:00 – závod v cross country – Muži U23

17:00 – závod v cross country – Ženy U23

Neděle 16. května:

11:20 – závod v cross country – Ženy Elite

15:20 – závod v cross country – Muži Elite

Všechny závody vysílá v přímém přenosu, nebo ze záznamu ČT Sport.