Otrokovičtí florbalisté nezvládli důležitou záchranářskou bitvu, v souboji dvou nejhorších superligových týmů podlehli domácím Královským Vinohradům 4:9 a dál zůstávají na pouhých osmi bodech.

Situace začíná být pro Pantery, kteří nestačili na Pražany podruhé v sezoně, kritická.

„Je to pořád dokola. Dostáváme laciné branky, sami pak velké šance nevyužijeme. V tom je náš největší problém,“ míní otrokovický trenér Michal Kvapil.

Moravanům k lepšímu výsledku nepomohly ani trefy Petříka s Červenkou. Hosté v první třetině šli dvakrát do vedení, těsný náskok si s sebou nesli i o přestávce do šatny. Nadějně rozehraný duel ale brzy ztratili.

Otrokovičtí prostřední část vůbec nezvládli, během pouhých třinácti sekund dvakrát inkasovali a ve zbytku utkání jen marně naháněli protivníka, který navýšil své vedení až na 9:2. „Bylo to v našich hlavách. Dostali jsme se do zápasu i vedení, soupeř ale výsledek otočil a my jsme na to nereagovali. V tom byl největší problém,“ má jasno Kvapil.

Hrozivou porážku hostů v závěru mírnil dvěma góly Slovák Nehila. „Když se zápas, který je ještě vyrovnaný, láme, a dostaneme jeden nebo dva góly, tak nás to položí. Nechci říct, že to vypustíme, ale v hlavách to máme a nedotáhneme to. Na konci jsme sice ukázali, že florbal hrát umíme, ale to už bylo pozdě,“ ví dobře nejlepší hráč hostujícího celku.

Panteři nyní před sebou mají další náročný dvojzápas. V sobotu doma vyzvou Vítkovice, v neděli se představí pod Ještědem, kde se utkají s Libercem. „Bude to velmi těžké, ale musíme se nějak odrazit, otřepat z toho a sezonu, která zdaleka nekončí, nějakým způsobem vyřešit,“ dodává Nehila.

Florbalová Livesport Superliga, 16. kolo -

TJ Sokol Královské Vinohrady - HU-FA Panthers Otrokovice 9:4 (1:2, 4:0, 4:2)

Branky a nahrávky: 8. Klápa (Šantora), 23. Paštika (Hájek), 23. Strachota (Svoboda), 36. Hartman (Svoboda), 38. Strachota (Svoboda), 48. Fiala (Procházka), 55. Klápa (O. Stuchlík), 57. Bína (Jelínek), 60. Gold (Bína) – 4. Petřík (Pšenčík), 13. Červenka (Nehila), 60. Nehila (Červenka), 60. Nehila (Szweda). Rozhodčí: Pangerl, Šedivý. Vyloučení: 1:0. Bez využití. Bez diváků. Střely na branku: 22:20.

Královské Vinohrady: Lorenc (Šantora) – Jelínek, Vnuk, Gold, Lanc, Fiala, O. Stuchlík, Svoboda – Bína, Hartman, Pinkas – Gregor, Hájek, Klápa – Z. Stuchlík, Strachota, Paštika – Šaroch, Procházka.

Otrokovice: Majrich (Raška) – Medek, Szweda, Kvapil – Červenka, Sovják, Zapletal – Koláčný, Gál, Hrtús – Šťourač, Hronek, Pšenčík – Vykopal, Petřík, Hrabal – Nehila.

Další výsledky: Bohemians – Mladá Boleslav 1:7, Hattrick Brno – Ostrava 3:9, Chodov – Liberec 3:5, Black Angels – Vítkovice a Střešovice – Pardubice odloženo.