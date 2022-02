„Teď máme velkou radost, ale před utkáním jsme byly hodně pod tlakem. Věděly jsme, že musíme vyhrát, abychom Hodonínu nedovolily se k nám přiblížit. Naštěstí jsme si to v hlavě nějak srovnaly a malými krůčky si došly pro vítězství,“ radovala se Blažková.

Zlíňanky si ale proti tradičnímu rivalovi mákly. I když se v prvním poločase dostaly do čtyřbrankového trháku, po přestávce o vedení přišly a bojovat musely až do konce. Jednoduché to na půdě předposledního celku MOL Ligy rozhodně neměly.

„Hlavně na psychiku to bylo velmi složité utkání. My jsme ale věřily, že to zvládneme. V tabulce jsme výš, chtěly jsme potvrdit naše pozici, což se podařilo,“ oddechla si jedna z hrdinek střetnutí,

Šestadvacetiletá gólmanka měla stejně jako Gärtnerová s Flekovou o motivaci postaráno. Zmiňovaná trojice v Hodoníně ještě nedávno působila, Blažková ale z klubu neodcházela zrovna v nejlepším, byť vzpomínky na angažmá má vesměs pozitivní, takže se chtěla proti bývalému týmu vytáhnout.

„A ukázat, že tady šetřily na špatném místě,“ řekla s úsměvem.

Proti někdejším spoluhráčkám ale nic nemá. Po zápase s nimi vesele klábosila, probrala různé věci, vyfotila se. „S holkami jsme dobré kamarádky. V kontaktu jsme zůstaly i po mém odchodu, byť se nevidíme tak často, jako dřív. Přeji jim jenom to dobré,“ pronesla.

Hodonínu sestup z MOL Ligy rozhodně nepřeje. Ráda se s ním utká i v další sezoně. „Přeji mu, aby se udržel v nejvyšší soutěži. Holky taky makají, snaží se. Uvidíme, jak to dopadne,“ uvedla.

Házenkářek Zlína se páteční výhrou na Slovácku v předstihu zachránily. Šance, že by ve zbytku sezony klesly na dno, je téměř nulová. Parta kouče Vávry se nyní dívá spíše před sebe, chce se dotáhnout na týmy z prostředku tabulky.

„My určitě chceme výš,“ říká Blažková. „Naše výkony se zlepšují, postupně ukazujeme, že na to máme. Chceme dál vítězit a porážet týmy, které jsou před námi,“ přidává odhodlaně vystudovaná právnice.

Sympatická blondýna se házenou stejně jako další zlínské hráčky jenom baví. Pracuje jako notářský koncipient a je pro ni hodně těžké skloubit zaměstnání se sportem.

„Práce právníka je obsáhlá a časově náročná. Je u mě samozřejmě na prvním místě. Házenou dělám jako koníčka, protože mě baví,“ dodává.