„Začal jsem řešit volejbalový kemp, který potřetí za sebou pořádám s odchovanci Zlína a současnými reprezentanty. Při této příležitosti jsem s Fatrou jednal, přičemž manažer klubu pan Macek (Roman Macek – pozn. red.) se mě zeptal, jaké mám plány na další sezonu. Vzhledem k rodině se mi už tolik nechtělo cestovat. Následně jsme spolu jednali a domluvili se,“ přiblížil bývalý kapitán zlínské Fatry.

„Po tomto návrhu jsem dostal týden na rozmyšlenou. V hlavě jsem měl vesměs něco nastavené, což jsem i vyslovil. Vedení klubu s tím od začátku souhlasilo, mělo stejný zájem. Prakticky hned jsme se dohodli. Zbývalo jen ujasnit si drobnosti ve smlouvě,“ popsal Čechmánek rychlý sled událostí.

Příchod zkušeného hráče do Zlína se tak uskutečnil necelý rok poté, co se se stejným klubem nedohodl na pokračování spolupráce. „Loni jsme se nedomluvili z mnoha důvodů, rozhodně v tom nebylo nic drastického. Sám jsem chtěl zkusit nový impuls, prát se o sestavu, zkrátka poznat něco jiného. Letos se vracím zpátky kvůli rodině, starší dcera začne navštěvovat první třídu na základní škole, u čehož bych chtěl být. Rodina vždy byla, je a bude na prvním místě,“ vysvětlil hlavní motiv návratu.

Ačkoliv Michala Čechmánka po roční odmlce čeká návrat do velmi známého prostředí, tak se bude muset obejít bez dvou bývalých parťáků – Fatru totiž opouští smečaři Daniel Čech a Jakub Motyčka. Zatímco Čech po pěti letech v klubu míří k týmu Lvi Praha, Motyčka ve Zlíně setrval dokonce o čtyři roky déle.

„Samozřejmě se jedná o stěžejní postavy na stěžejních místech současného volejbalu, oslabení to rozhodně bude. Máme však tady mladší generaci, která se chce vyvíjet. A nahraditelný je každý z nás. Poté to už bude otázka na trenéra, jak k tomu přistoupí, vytvoří plán a sestavu. Pevně doufám, že budeme vyhrávat.“

Odchody Čecha a Motyčky by v jistém směru mohl vynahradit právě Čechmánek. „Budu nejstarší hráč týmu, mou rolí tak bude předávání zkušeností, popřípadě instrukcí. Pokud zasáhnu do hry, tak mužstvu se pokusím vnést určitý klid. Zároveň také můžu být sparing partnerem trenérů,“ nastínil 36letý blokař oblasti, ve kterých by Fatře mohl být nápomocný.

Než se však k mužstvu Přemysla Obdržálka připojí, tak to ještě nějaký čas potrvá. Letní přípravu absolvuje individuálně. „Vzhledem k věku se neustále musím udržovat, k čemuž mi pomáhají i tři dětí, které jsou hodně aktivní. Pokud to vyjde časově, tak bych se k týmu mohl připojit v srpnu. S mužstvem se jinak začnu připravovat v září,“ upřesnil.

Před odchodem do Beskyd Michal Čechmánek ve Zlíně působil také jako kondiční trenér, k čemuž momentálně zatím nedojde. „Na práci kondičáka jsme se nedomlouvali. Vzhledem k tomu, že volejbal více chci kombinovat s prací, tak bych neměl čas se tomu tolik věnovat. Klidně se ale může stát, že se to nějak tímto směrem vyvrbí.“

Čechmánek během kariéry mimo Fatru odehrál čtyři sezony. Po tříletém působení v Ostravě (2013 až 2016) se loni vydal do Beskyd. V mančaftu se základnou ve Frýdku-Místku absolvoval 18 zápasů, přičemž větší důvěru od trenérů obdržel v novém kalendářním roce. „Ze začátku působení jsem ohledně mé role měl trochu nejasnosti. Po vánocích se však už vytříbila a v podstatě byla jasná. Jak začal nový rok, tak se to zlepšovalo a zlepšovalo, začal jsem hrávat více,“ těšilo zkušeného borce.

Extraligová soutěž se vinou epidemiologické situace v zemi musela přerušit, z čehož tehdejší mančaft Michala Čechmánka profitoval. „Díky lockdownu nám klub dle regulí a v rámci neporušení zákona zařídil podmínky, abychom se mohli udržovat. Nad Zlínem jsme měli výhodu. Začalo to šlapat, nakonec jsme postoupili do předkola,“ připomněl 10. místo, po kterém jeho mužstvo nakonec vypadlo s Odolenou Vodou padlo 1:2 na zápasy.

Beskydy byly s působením Michala Čechmánka spokojeny, nabídku na pokračování však vzhledem k záležitostem uvnitř klubu neobdržel „Řeší určité politické situace. Navíc jsem byl rozhodnutý, že zůstanu ve Zlíně – ať už za podpory extraligy domácího klubu. Mé rozhodnutí pochopili,“ uzavřel Michal Čechmánek.