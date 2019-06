V půlmaratonu se na start postavilo 552 vytrvalců, na trať čtvrtmaratonu se vydalo 479 běžců a v krajském městě se představilo také 138 štafet. Celkem si tak ve Zlíně v sobotu zazávodil rekordní počet 1651 běžců. Hlavní organizátor všech závodů Bohuslav Komín proto musí být spokojený.

Jaká je Vaše funkce okolo zlínského Festivalového půlmaratonu?

Jsem zakladatelem a hlavním pořadatelem závodu. Také jsem vymyslel jeho trať. Hledám ovšem svého zástupce, který by se nebál být v den závodu hlavním pořadatelem. Chtěl bych se totiž někdy postavit na start Festivalového půlmaratonu jako aktivní běžec. Zatím jsem se půlmaratonu v centru krajského města vždy zúčastnil jenom v rámci předzávodních testovacích běhů.

Co funkce hlavního pořadatele obnáší?

Je to práce, která není moc vidět. Pořád telefonuji, emailuji a vyřizuji spoustu dalších záležitostí. Všechno ale funguje díky skvělým spolupracovníkům z Běhů Zlín a spolupracovníkům z Filmového Festivalu. Máme vzájemně rozdělené úkoly a všichni se na sebe můžeme spolehnout. Příprava je sice náročná, ale všechny nás to baví. Přípravy se týkají schůzek s vedením města, s dopravním podnikem, státní i městskou policií. Tyto instituce nám ale vycházejí vstříc. Úžasná je také podpora obyvatel Zlína.

Co jste dělal v posledním týdnu před závodem?

Chystali jsme nové zázemí v tělocvičně 1. ZŠ Emila Zátopka v Univerzitní ulici, která leží vedle Kongresového centra. Využívání těchto prostorů byl dobrým nápadem. Dlouho před sobotními závody se totiž přihlásilo přes 1500 běžců. Dále jsme chystali startovní čísla, čipy, registrační tašky pro hlavní závod, tašky pro dětský rodinný běh, trička, spínací špendlíky, vlajky pro vodiče, rozdělovaly se úkoly dobrovolníků, Se stavbyvedoucím jsme museli domlouvat poslední detaily tratě okolo fotbalového stadionu. Zde se totiž opravuje silnice.

Kdo byl největší letošní hvězdou zlínského Festivalového půlmaratonu?

Na poslední chvíli se přihlásili kvalitní ukrajinští vytrvalci Pavlo Veretskyi a dvojnásobná vítězka mezi ženami ve Zlíně Valentyna Kiliarska. Škoda ale, že se na poslední chvíli odhlásila v součastné době jedna z nejlepších českých vytrvalkyň Petra Pastorová.

Kdo ze známých zlínských tváří se postavil na start půlmaratonu?

Festivalový půlmaraton si oblíbil herec ze zlínského městského divadla Luděk Randár. Ten je stálým účastníkem půlmaratonu. Běžel také šéf zlínské scény Petr Michálek.

Podělte se s nějakými zajímavostmi okolo sobotního závodu?

Masové městské běhy mají neopakovatelnou atmosféru. Vytrvalci v nich mají i díky větší podpoře diváků, rodinných příslušníků a kamarádů zvýšenou motivaci. Proto se ve Zlíně letos sešla skvělá rekordní účast. V průběhu závodu se snědlo 250 kg melounů a 160 kg banánů. Vypilo se 500 litrů iontových nápojů a 1500 litrů vody.

Jak Vy se udržujete v kondici?

Sportuji pravidelně. Velmi rád běhám. A to pravidelně. Počet kilometrů ale pro mě není důležitý. Je to hlavně čas, který věnuji pohybu.

Kterým sportům se ještě věnujete?

Kromě běhu si také zahraji fotbal a občas si vyzkouším triatlon. V minulosti jsem hrával hokej.

Jaké jsou Vaše nejcennější výsledky ve sportovní kariéře?

Uběhl jsem 9 klasických maratonů. Největším zážitkem pro mě byl start v maratonu v New Yorku v roce 2014, kterého se zúčastnilo 50 000 maratonců. Letos na podzim se chystám na maraton do Chicaga. V součastném období je ale pro mě nejcennější skutečností, že ve Zlíně vznikla běžecká skupina, se kterou jezdíme po Evropě na maratony a půlmaratony. Absolvoval jsem i několik ultratrailů jako Hostýnskou osmu, nebo Beskydskou sedmičku. Také letos se Beskydské sedmičky zúčastním. A to ve dvojici s největším propagátorem kondičního běhání v Česku Milošem Škorpilem.