Titul ve Zlínské krajské lize v sálovém fotbalu – futsalu vybojovaly Bohuslavice. Vítězové ve finálovém turnaji ve sportovní hale na Štěrkovišti v Otrokovicích, v semifinále zdolali Hošany ze Skaštic 6:1, ve finále porazili celek Oldstars Kroměříž 2:0.

Finálový turnaj ve Zlínské krajské lize v sálovém fotbalu v Otrokovicích, vítěz mužstvo ASC Bohuslavice. | Foto: Jonáš Krutil

Bohuslavice šly do letošního ročníku krajské ligy s představou vylepšit loňskou bronzovou příčku.

,,Od začátku se pro nás sezona vyvíjela příznivě. Od prvního kola jsme se drželi na špici tabulky,“ informuje bohuslavický univerzál Patrik Lendler.

Jeho tým měl herní styl postavený na poctivé defenzívě a na rychlých protiútocích.

,,V utkáních jsme působili kompaktně a těžili jsme ze sehranosti mužstva. Nechyběl nám důraz a dařilo se nám proměňovat standardní situace,“ prozradil Lendler.

Největšími tahouny týmu byli gólman Lubomír Dubec s obránci Jakubem Juráňem a Michalem Struškou a s útočníky Lukášem Klečkou a Petrem Votavou.

,,Lubomír Dubec byl vyhlášen nejlepším brankářem letošního ročníku krajské ligy, Jakub Juráň byl nejlepším střelcem mužstva, Michal Struška vynikal v koncovce i v osobních soubojích, Lukáš Klečka dokázal proměňovat šance, jeho velkou předností byl i přechod jeden na jednoho a Petr Votava byl mozkem standardních situací. V průběhu celé sezony měl velký vliv na chod mužstva manažer Radek Malyška,“ upozornil Patrik Lendler.

Bohuslavice ovládly základní část soutěže a dařilo se jim i v play off.

,,V semifinále se Skašticemi se nám po opatrném začátku podařilo po krásné individuální akci Zdeňka Marčíka vstřelit důležitý první gól. Záhy jsme po smolné vlastní brance soupeře odskočili na rozdíl dvou branek. To posílilo naše sebevědomí a duel jsme v pohodě dovedli do vítězného konce. Ve finále s celkem Oldstars Kroměříž se dlouho hrálo opatrně. Nikdo nechtěl udělat zbytečnou chybu. Na konci prvního poločasu jsem po autovém vhazování a důrazu před kroměřížskou brankou vstřelil náš první gól. Ve druhé půli byli Hanáci častěji na míči a mírně nás přehrávali. My jsme naštěstí tlaku Kroměříže odolávali a podnikali jsme nebezpečné protiútoky. V závěru střetnutí dal druhou pojišťovací branku Jakub Juráň,“ raduje se ze zisku titulu Lendler.

VÝSLEDKY FINÁLOVÉHO TURNAJE ZLÍNSKÉ KRAJSKÉ LIGY V SÁLOVÉM FOTBALU – FUTSALU 2023 – 2024:

Semifinále:

ASC BOHUSLAVICE – HOŠANI SKAŠTICE 6:1 (3:0)

Branky: Struška, Lendler, Klečka, Votava, Foral, Marčík – Konečník.

OLDSTARS KROMĚŘÍŽ – FUTSAL KROMĚŘÍŽ 4:3 (1:2)

Branky: Slaměník 2, Strašák, Chytil – Mršťák 2, Šilinger.

O 5. místo:

1. zápas: BURE HULÍN – BADBOYS 1:1 (1:0)

Branky: Miklík – Torma.

2. zápas: BADBOYS – BURE HULÍN 5:1 (1:1)

Branky: Malota, Kolář, Lhotský, Torma, Tauš – Vrána.

O 3. místo:

FUTSAL KROMĚŘÍŽ – HOŠANI SKAŠTICE 4:3 (2:2)

Branky: Šilinger 2, Kaďorek 2 – Konečník, Glozyga, Sova.

Finále:

ASC BOHUSLAVICE – OLDSTARS KROMĚŘÍŽ 2:0 (1:0)

Branky: Lendler, Juráň.

ASC Bohuslavice: Lubomír Dubec, Zdeněk Jokl, Ondřej Pavelka – Jakub Juráň, Lukáš Juhás, Michal Struška, Karel Buršík, Lukáš Kadrle – Lukáš Klečka, Adam Bahounek, Petr Votava, Roman Foral, Zdeněk Marčík, Patrik Lendler, Filip Sabák, Dalyn Červinka, Martin Pavelka, Milan Lakomý. Trenér a manažer: Radek Malyška.

KONEČNÉ POŘADÍ VE ZLÍNSKÉ KRAJSKÉ LIZE V SÁLOVÉM FOTBALU – FUTSALU 2023 – 2024:

1. ASC Bohuslavice

2. Oldstars Kroměříž

3. Futsal Kroměříž

4. Hošani Skaštice

5. Badboys

6. Bure Hulín

7. Interspeed Otrokovice