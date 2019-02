Otrokovice – Tři kola před koncem I. ligy otrokovické házenkářky mají svůj postupový osud prakticky ve svých rukou. Vzhledem k losu a očekávaným výsledkům může Jiskra opravdu reálně uvažovat o interlize

Prvoligové házenkářky Jiskry Otrokovice (v modrozeleném) proti Kunovicím. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Ostrčilík Daniel

„Pokud v posledních třech kolech zvítězíme, určitě skončíme druzí. Vše máme ve svých rukou. Co bude dál, jestli to bude stačit na přímý postup, to ukážou až příští týdny," pousmál se trenér Jiskry Štefan Boršický.

Jeho svěřenkyně udělaly další krůček k historicky nejúspěšnějšímu výsledku v historii klubu jasnou výhrou v derby v Kunovicích.

„Ale bylo dost nervózní, dokonce se na palubovce jiskřilo a to ne jen díky tomu, že jsme přijeli my – Jiskra," glosoval situaci vtipně trenér Otrokovičanek, které si bez větších problémů dokráčely k povinné výhře. „Měl jsem z utkání větší obavy, ale zápas holkám vyšel," pokyvoval spokojeně.

V otázce případného postupu mezi elitu, kterou má zajištěn vítěz I. ligy, respektive v případě obsazení této příčky některou z rezerv druhý celek soutěže, ani trenér neví, jak by se k tomu postavil klub.

„Peníze jsou až na prvním místě. Těmito starostmi se budeme rádi zabývat, až pokud opravdu skončíme na postupové příčce. Nyní je vše ve hvězdách a děláme vše pro vítězství v každém zápase," dodal Boršický.

O víkendu uspěla i záloha interligového Zlína, která v Ostravě přehrála domácí Porubu až ve druhé půli. „Ale po celý čas jsme měli zápas pod kontrolou. Bylo to pohodové utkání bez emocí, každý hrál na to, co měl," s úsměvem zhodnotil vystoupení zlínských házenkářek Karel Fleischmann.

KUNOVICE – JISKRA OTROKOVICE 19:27 (9:16)

Jiskra: Vitásková, Tovaryšová – Dolečková 5/1, Vysloužilová, Hrdá 1, Machovská, Ličmanová 3, Vyoralová 3, Minaříková 2, Divílková 4/1, Nevařilová 9/2. Trenér: Boršický.

PORUBA B – ZLÍN B 24:31 (14:15)

Zlín B: Krajčová – Popelková 9/1, Novotná 1, Fabíková 6/2, Dufková 3, Kříčková 3, Bubláková 2, Letochová, Horňáková 1, Kalivodová 1, Kolářová 5.

1. Slavia B 20 15 2 3 539:448 32

2. J. Otrokovice 19 14 1 4 538:427 29

3. Kobylisy 18 14 1 3 464:368 29

4. Zlín B 20 14 0 6 574:505 28

5. S. Vršovice 19 11 0 8 471:441 22

6. Olomouc B 19 10 0 9 509:463 20

7. HC Plzeň 19 9 1 9 462:457 19

8. Poruba B 19 9 0 10 422:492 18

9. Kunovice 19 5 1 13 399:431 11

10. Most B 18 5 1 12 422:489 11

11. Bohunice 19 3 1 15 407:528 7

12. SVŠ Plzeň 19 1 0 18 356:514 2