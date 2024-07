„Žlutavší čerti“ – členové spolku motokrosu Žlutava uspořádali uplynulý červencový víkend již po sedmé závody Classic motocross. Ovšem nyní spojené i s oslavou 50 let od zrodu motokrosové trati v lokalitě Doliny! Foto: Miroslav Jireček

/FOTOGALERIE/ „Žlutavští čerti“ – členové spolku motokrosu Žlutava uspořádali uplynulý červencový víkend již po sedmé závody Classic motocross. Ovšem nyní spojené i s oslavou 50 let od zrodu motokrosové trati v lokalitě Doliny!

„Samotným závodům předcházely několikaměsíční přípravy, které vyvrcholily týden před akcí, kdy proběhl úklid lokality, zmulčení porostu, terénní úpravy, nátěrové práce na zázemí šaten, opravy na startovacím zařízení,“ upřesnil předseda místního žlutavského spolku Michal Štěpaník.

V pátek před akcí postavili pódium pro VIP hosty a velkoplošná obrazovka pro live projekci závodů. „Odpoledne pak klasicky proběhlo za účasti šesti cisteren hasičů kropení povrchu trati. Již od čtvrtečního večera začali jednotliví jezdci z Česka, Slovenska, Německa, Holandska a dokonce i z Anglie či USA přijíždět do depa závodiště a pobyli mnohokrát až do neděle s celou rodinou, kdy v pátek zavítali do okolí a prozkoumávali turistické cíle Zlínského kraje,“ poznamenal šéf spolku.

Samotné oslavy začaly v poledne v sobotu po tréninkových jízdách a kvalifikaci, seskokem parašutistů ze spolku Walachia Slušovice, za účasti VIP hostů z řad představitelů obcí z okolí a hlavně jezdců, kteří mnohdy stáli u zrodu trati a předváděli sportovní výkony v minulosti. A i díky nim mohli diváci a všichni účastníci sledovat na velkoplošné obrazovce fotografie ze závodů konaných v minulosti.

„Závody odstartovali prvními jízdami chvíli po poledni a postupně se odjely všechny rozjížďky v jednotlivých třídách Twinshock, Classic, EVO kde startují mnohdy motocykly více jak 60 let staré. Třídy byly dále rozděleny i dle věku jezdců, kde byla zastoupena i početná skupina ve věku nad 66 let. Nejstarším jezdcem byl 83letý Jindřich Greff, nejmladším jezdcem byl 13letý Ondřej Říha z celkového počtu 120 startujících,“ potěšilo Štěpaníka.

Ze značek motocyklů byly k vidění motocykly ESO, Jawa ČZ , Maico, Husqarna a KTM a japonské speciály. „Jednotlivé rozjížďky byly přenášeny pomocí několika kamer na velkoplošnou obrazovku. Diváci tak měli kompletní servis informací od moderátora dne, kterým byla motokrosová legenda Zdeněk Hazdra,“ měl radost předseda.

Slavnostní vyhlášení proběhlo v podvečer a bylo předáno 26 sad pohárů pro první tři jezdce dané třídy, stejně jako pro ty poslední tři od konce. „Jde o zavedenou tradici, kdy čerti předávají poháry „naopak“,“ směje se.

Večer si pódium zabrala a do hluboké noci všem hrála skvělý výběr českých a slovenských songů zlínská kapela Tramontana rock. „Poděkování za zdárný průběh víkendu patří všem členům spolku a jejich rodinným příslušníkům, stejně jako kamarádům a známým kteří pomohli s organizací víkendu stejně jako sponzorům za finanční podporu,“ dodal Michal Štěpaník.