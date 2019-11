Dopoledne vizovický rodák udržel čisté konto při premiéře mezi třemi tyčemi v okresním přeboru za áčko Příluk, které přehrály Pozlovice 5:0. Stejným poměrem pak skončil také duel béčka Příluk v Komárově, kde Kojetínský rovněž vychytal domácí střelce.

„Radost byla veliká. Kluci už mi hlásili, že musím přinést do kabiny litr a půl slivovice. Nejen za dvě nuly, ale i kapitánskou pásku,“ usmívá se Kojetínský.

Talentovaný mladík si užil hlavně dopolední duel v okresním přeboru, kde sice už několikrát nastoupil jako hráč, do branky se v této soutěži postavil vůbec poprvé.

„V týdnu mi trenér napsal, že budu chytat, protože druhý gólman byl nemocný. Bral jsem to v pohodě, i když před zápasem trochu nervozita byla. Trenér mi ale řekl, ať jsem v klidu a že mi přeje čisté konto,“ líčí.

I když Pozlovice moc velkých šancí neměly, úplně bez práce Kojetínský nebyl.

„Hosté měli docela dost rohů. Já jsem navíc menší, což je pro gólmana celkem hendikep, ale nakonec jsme to zvládl a klukům pomohl k výhře,“ těší Kojetínského.

Po zápase ale slavit vychytanou nulu ještě nemohl, protože musel s béčkem do Komárova, kde to ale měl ještě jednodušší. Příluky nedaly soupeři čuchnout, domů se vrátily s jasnou výhrou 5:0.

„Bylo to v pohodě. Moc práce jsem neměl. Soupeř zahrával pouze jeden trestný kop, jinak balony ke mně sotva doletěly,“ říká.

Parádní den završil na tradiční zakončené po podzimní části, kde se rozebírala první polovina sezony z pohledu obou mužstev Příluk. „Pivo nepiju, tak jsem si dal rumíček,“ přiznává s úsměvem.

Večerku ale dodržel, v devět už byl ve Vizovicích, kde žije v dětském domově.

„Jsem tam už dvacet let. Člověk si na to za tu dobu zvykne. Byl jsem malý, takže to až tolik nevnímám. Život v domově je samozřejmě jiný než v klasické rodině. Máme tam různé tety, děti se docela obměňují,“ vypráví.

V domově chce zůstat ještě čtyři roky. Pak se přestěhuje do jednoho z vizovických bytů, který bude sdílet s dalšími lidmi. I když se vyučil číšníkem a nyní studuje nástavbu na Střední škole gastronomie a obchodu ve Zlíně, v budoucnu se chce věnovat malířině.

Fanoušek brankáře Petra Čecha a Davida De Gea by si jednou rád někdy zahrál za zlínský Fastav, jehož zápasy na Letné pravidelně navštěvuje. Ševcům fandil i při pondělním zápase s Plzní.

Kojetínský začínal s fotbalem ve Vizovicích, kde prošel mládeží. Po zrušení družstva dorostu ve městě slavné likérky ale zamířil do Příluk. Oba kluby vystřídal ještě jednou, aby zakotvil v části krajského města, kde by si jednou rád zahrál či zachytal vyšší soutěž.

„Když jsem přestupoval, kluci byli v první B třídě. Pak ale odešli hráči a tým se přihlásil pouze do okresu. Já bych se ale chtěl ještě někam posunout,“ přiznává.

Zatím ale poctivě trénuje a nic jiného neřeší. Za béčko chytává, áčku chodí vypomáhat jako hráč. V této sezoně dokonce zaznamenal dvě branky. O gól do sítě Sehradic ale přišel, když byl zápas kontumován. „Snad ještě v kariéře nějaký dám,“ přeje si.