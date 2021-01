„Až na ten špatný začátek to byl celkem povedený výkon. Jestli chceme do play-off, tak musíme teď sbírat body,“ říká odhodlaně zuberský brankář Milan Malina, který patří do pouhé trojice třicátníků v týmu.

Jinak tvoří celek Robe vesměs samí mladíci, což má své výhody i úskalí.

„Nemají to lehké a často jde vidět, jak jsou svázaní zodpovědností. U nich je důležité, aby se alespoň jeden z nich chytil. Pak začnou hrát s lehkostí a drzostí, na kterou jsou zvyklí z dorostu,“ dodává Malina.

Ten kromě řady zákroků a dvou chycených sedmiček se stihl v zápase hecovat i s jičínským Šulcem.

„Jsme kamarádi už od dob, kdy jsme hráli ve Francii. Často jsme pořádali české večery. Jeho manželka nám dělala řízky, když nám chyběla česká kuchyně,“ vysvětluje s úsměvem opora Valachů.

Hned zkraje utkání jste prohrávali 0:5. Nepřipomnělo vám to nevydařený závěr loňského roku?

Máme ty začátky zápasů nějaké slabé. Než se kluci rozkoukají, tak nám soupeř vždycky uteče. Naštěstí dneska jsme to zvládli stáhnout, jinak by to nedopadlo dobře. Po špatném úvodu kluci začali dávat góly a víc do toho šlápli i v obraně.

Byl to dnes výkon, který byste si od týmu představoval?

Když pominu začátek, tak by to tak mohlo vypadat. V obraně možná byly nějaké chyby, ale jinak to šlapalo obstojně. Vyhrálo se a to je to hlavní.

Na lavičce jste spoluhráče nabádal, ať hrají jako v přípravě proti Hranicím. Co měli změnit?

Na těch mladých klucích je vidět, že na nich leží velká zodpovědnost. Přijde mi, že chodí do těch zápasů, jak kdyby se hrálo finále playoff. Jsou tím svázaní. V přípravě před týdnem hráli s Hranicemi s lehkostí, šlo vidět, že to v nich je. Přijde ale ligový zápas a jde poznat, že jim chybí zkušenější spoluhráči, kteří by to po nich převzali a hru uklidnili.

Je správné, že to tak je?

Můj názor je ten, že každý mladý hráč by měl vyrůstat za nějakým zkušeným spoluhráčem. Už jen to vědomí, že veškerá tíha neleží jen na nich, by těm mladým strašně pomohla. Tady ti kluci jsou všichni hození do vody. Například takový Matěj Šustáček hrál dlouho v Kopřivnici, dlouho byl u nás dvojkou za Ondrou Mikou. Po letech vyrostl, stal se jednou z opor týmu a teď je ve Francii. Takhle to mají ti kluci těžké, i když mají velký potenciál.

Proti Jičínu jste se do brány dostal v průběhu první půle. Zdálo se, že si Mizera sám řekl o střídání, bylo to tak?

Jo. Přišel a zeptal se, jestli tam půjdu. A to je to, co jsem před chvílí říkal. Necítil se, tak přišel a já jakožto ten zkušenější jsem ho vystřídal a on se tak mohl uklidnit. Ty góly, co dostal, přitom nebyly ani jeho. Prostě si jen chtěl oddechnout. Pak se do brány zase vrátil.

Na začátku ledna přišla zpráva, že trenér Tonar v Zubří po sezoně končí. Jak jste to přijali v kabině?

Sám za námi přišel a oznámil nám to jako první. Před sezonou se vědělo, že tady má smlouvu jen na rok. Přestupy k házené patří jako k jakémukoliv jinému sportu. Ve světě je běžné, že házenkáři přestupují mezi kluby. Nikdo se nad tím nepozastavuje. Bohužel v české lize tomu tak není. Když Patzel přestupoval z Dukly do Karviné, tak z toho bylo obrovské haló. Pokud náš trenér dostal zajímavou nabídku, díky které to bude mít navíc blíž domů, tak proti tomu nic nemám. V kabině jsme to všichni přijali.

Pracujete ve zdravotnictví, jak prožíváte tuhle dobu?

Už by to chtělo nějakou dovolenou. Naštěstí u nás na záchrance to probíhá dobře a vždy onemocní maximálně dva, které pak vystřídají další dva. Takže disciplínu máme na jedničku (úsměv).

Vy jste si už nemocí prošel?

Ještě ne, ale už jsem očkovaný. Všem doporučuju nechat se očkovat jakmile budou mít možnost. Abychom se už konečně vrátili do normálního života.

Co říkáte na současnou aféru ohledně neúčasti mužské reprezentace na MS v Egyptě

?Nevím, co bylo v pozadí celé situace a nechci k tomu vydávat nějaké prohlášení. Myslím si, že mohli zkusit složit tým z dostupných hráčů. Když by se tomu udělalo dobré promo, tak věřím, že by to lidé ocenili a fandili těm náhradníkům, i když by třeba prohrávali. Ale jak jsem říkal, neznám všechny podrobnosti.

DAVID JANOŠEK