„Od první minuty se hrálo nahoru dolů. Měli jsme štěstí v tom, že se nám dařilo proměňovat většinu šancí. Rozhodla naše bojovnost,“ popisuje 19letý gólman Zubří Mizera.

Stejně jako zbytek týmu se musel i on vyrovnat s prázdnými tribunami. Kvůli koronavirové situaci se hraje bez diváků, navíc před každým zápasem se musí celé mužstvo otestovat. Netýká se to jen těch, kteří si nákazou již prošli, což je i případ talentovaného zuberského gólmana.

„Já byl pozitivní ještě před pauzou. Naštěstí vše proběhlo dobře, jen jeden den mě bolela hlava. Brácha ale na dva týdny ztratil chuť. Výhodou toho alespoň je, že teď nemusíme chodit každý týden na testy, které nejsou příliš příjemné,“ dodává s úsměvem zuberský brankář.

Jaké to bylo nastoupit před prázdnou halou?

Už minulé kolo jsme hráli v Lovosicích bez diváků, takže tam už jsme si na to zvykali. Nebyl to pro nás teď takový šok. Ale v domácím prostředí je to s fanoušky samozřejmě vždy lepší.

Po vyrovnaném prvním poločase jste se ve druhé půli zasekli a deset minut nevstřelili ani jednu branku. Čím to?

Hosté vystřídali brankáře a tomu se začalo dařit. Chytil nám čtyři nebo pět vyložených šancí, což soupeři zvedlo sebevědomí. Naštěstí jsme na to dokázali zareagovat po timeoutu.

Co nakonec rozhodlo zápas?

Bojovnost. Nevzdali jsme to a nesvěsili hlavy, když se nám ta desetiminutovka nepovedla. Všichni jsme bojovali v obraně i v útoku a to se nám vyplatilo. Dařilo se nám uhlídat Sklenáka, což nám také dost pomohlo. Věděli jsme, že hra Frýdku na něm stojí a že k němu musíme rychle přistupovat. Obrana dnes nebyla vůbec špatná.

Podal jste skvělý výkon v bráně, vaše dvojče Bohdan byl nejlepším střelcem. Co jste doma obědvali?

Oba jsme jedli někde jinde. Já měl jelitový prejt, takže nic lehkého (smích). A brácha tuším rybu. Asi u toho zůstaneme i před příštím zápasem (úsměv).

V týdnu vyšla širší nominace reprezentace na MS v Egyptě, ve které figurujete. Slušná motivace, což?

Je to sen každého hráče být v nominaci reprezentace. Je to pro mě velká motivace. Jsem rád, že jsem dnes dostal šanci v základní sestavě, protože pokud člověk nechytá, tak nejde vidět a těžko se pak někam dostane.

Na lednové MS bude moct odjet více hráčů a reprezentační trenéři plánují vzít tři brankáře. Cítíte šanci?

Martin Galia a Tomáš Mrkva je jasná základní dvojice. Zbýváme tam teď tři brankáři, kteří se o případné třetí místo popereme. Takže nějaká šance je.

Dnes jste původně měli hrát odvetné kolo Evropského poháru proti švýcarskému St. Gallen, který však z poháru odstoupil. Nemrzí vás to?

Určitě je to škoda. Sankt Gallen patří mezi lepší týmy Evropy, takže porovnat se s nimi by bylo skvělé. Bohužel kvůli koronavirové situaci ve Švýcarsku to nebylo možné. Uvidíme, co nám přinese los v dalším kole.

Myslíte si, že se Evropský pohár přece jen odehraje?

Podle mě ti, kteří to chtěli kvůli současné situaci vzdát, tak to už udělali. Takže snad tam teď zůstali jen ti, kteří to chtějí odehrát a další kola už proběhnou normálně.

Zpět k Extralize. Chvíli se uvažovalo, že by se mohla hrát dvě utkání za víkend, aby se dohnaly chybějící zápasy. Uvítal byste to?

Měsíc jsme teď trénovali jen doma s vlastní váhou a chodili si ven zaběhat, takže podle mě by to nebylo pro tělo úplně příjemné. Určitě by to přineslo řadu zranění. Podle mě je lepší, že teď hrajeme jen jeden zápas, i když z finančního hlediska to nebude ideální.

Zmínil jste přípravu v domácích podmínkách. Co pro vás bylo nejtěžší při návratu do tréninkového procesu?

Nejtěžší bylo ještě předtím se v té pauze donutit každý den si zacvičit. Ale podle mě se nám všem nakonec podařilo k tomu nějak dokopat a teď to jde na hřišti vidět. Po návratu bylo těžké se dostat do herního režimu, ale to se nám zatím také daří. Snad to bude pokračovat i v dalších kolech.