„Navázali jsme na poslední domácí výhru se Šalou a uzavřeli první část soutěže vítězstvím. Další polovinu bychom chtěli stejně tak začít a pokračovat, aby se vítězná série natahovala co nejdéle,“ má jasno kouč, který přišel do Baťova města v létě a jeho změny se začínají projevovat i na hřišti. „Chce to ale čas a vůli hráček tvrdě pracovat,“ poznamenal s úsměvem Vávra.