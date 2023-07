/VIDEOROZHOVOR/ Barum rally je sice jeho nejoblíbenější soutěží, ovšem smolnou. Lukovský soutěžák Adam Březík však před šestým vystoupením na své domácí trati dělá vše pro to, aby předešel problémům a nepřízeň osudu změnil.

Adam Březík před Barum rally 2023. | Video: Břenek Martin

„Příprava je maximální. Auto projde v rámci možností rozsáhlou repasí, vyměníme levné díly, aby nás nezastavila nějaká banalita, jako tomu bylo v minulosti,“ hlásí měsíc před startem mladý 27letý automobilový závodník Adam Březík. „Já si hlavně musím vše srovnat v hlavě a připravit se na tlak, který přijde,“ má jasno.

Aktuálně čtvrtý muž velkého českého šampionátu nejen v tomto ročníku výsledkově zraje jako víno. Nedávný bronz na „neoblíbené“ Bohemia rally je toho důkazem, navíc manko na nejlepší trojici ztenčil na rozdíl pouhých dvou bodů. „Letošní sezona nezačala podle představ, ale po posledních podnicích jsme spokojení a chceme výše,“ netají se ambicemi člen Samohýl Škoda Teamu.

Tratě ve svém okolí zná nazpaměť, což může ovšem být jen zdánlivá výhoda. „Dobře vím, kde to kope, kde se kdo vyboural, ale Barumka je v tomto celá zrádná a pokud se chvíli nekoncentrujete, může vás překvapit jiné místo. Jet doma je složité, tlak okolí nebude malý. Musíme však do závodu vlétnout, abychom byli co nejlepší,“ ví Březík, jehož rodina spoluvlastní pekárnu.

„Práce ve firmě má prioritu, ale na druhou stranu mi to dává v závodění volnost. Když za sebe najdu v práci náhradu, mohu si vybírat dovolenou podle potřeby,“ usmívá se pilot, jehož ve voze Škoda Fabia R5 naviguje dlouholetý parťák Ondřej Krajča.

„Zatím je Barumka pro nás zakletá, ale uděláme maximum, aby se historie neopakovala,“ slibuje odhodlaně lukovský závodník.

A kam by fanoušky pozval na podle něj divácky nejlepší místa Barumky? „Bude záležet na počasí. Pokud bude proměnlivé, tak určitě Slušovice. V neděli pak na Pindulu. No a v pátek určitě na shakedown a večer do města na městskou speciálku,“ dodal Adam Březík.