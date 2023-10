Posádka Adam Březík – Ondřej Krajča čeká už tento víkend světová premiéra na Central European Rally (26. – 29. 10. 2023). Druzí vicemistři ČR v rally 2023 pojedou s vozem Škoda Fabia Rally2 evo, jejich hlavními konkurenty budou posádky bodující do šampionátu WRC2.

Posádka Adam Březík - Ondřej Krajča ve voze Škoda Fabia R5. | Foto: Vandraq Studio

Posádka Samohýl Škoda Teamu se na start Central European Rally pečlivě připravovala sérií testů na Zlínsku. Zásadní nutností bylo zvládnout přechod a získat zkušenosti s jednotnými pneumatikami značky Pirelli, novinkou bylo i použití ekologického syntetického paliva.

„Nové palivo je znát hlavně v pasážích do kopce, fabia tolik nejede. Celkově se auto nedá až tak vytočit, je línější. Ale v tomto směru na tom budeme všichni stejně. Spíše jsme palivo vyzkoušeli kvůli tomu, zda bude vše motoricky v pohodě. Naštěstí se nepotvrdily zprávy, že trpí nějaké gumičky, odchází palivová čerpadla. Zatím to vypadá vše dobře a doufám, že jsme v tomto směru připraveni,“ hlásí mladý pilot z Lukova.

PODÍVEJTE SE! Vsetínskou rally vyhrál bývalý tovární pilot Fordu Greensmith

„Proto přechod na Pirelli bude určitě větší změnou. Jde o úplně jiné gumy než od Michelinu, které standardně používáme. Pirelka nedává tolik vědět, co se děje, v podstatě i na hraně adheze to nedá jezdci nijak znát, za limitem prostě přestane fungovat. Na to si člověk musí zvyknout.

Na druhou stranu to bylo příjemné srovnání, kde může být která značka lepší a horší. Za vyšších teplot, na hezkém rovném asfaltu, kdy je konstantní grip, pirelka funguje pěkně. Daleko lépe drží stopu, ale zároveň v proměnlivých podmínkách, na uskákaném asfaltu je určitě horší,“ okomentoval přípravu Adam Březík.

Přípravná fáze vyvrcholila startem na Rally Vsetín. Adam s Ondřejem tam obhajovali loňské vítězství, letos obsadili druhé místo za aktuálně třetím jezdcem hodnocení WRC2 Britem Gusem Greensmithem. „Samozřejmě bych raději bral opačný výsledek, ale Gus potvrdil, že je zkušený pilot z mistrovství světa, který na nic nečekal, jel od začátku. Byl dobře připraven, absolvoval dva testovací dny na Valašsku a Vyškovsku,“ poznamenal Březík.

„Sám jsem zvědavý na srovnání se světovou špičkou WRC2 při CER. Sice se postavíme na start hlavně kvůli získání nových zkušeností, abychom zažili atmosféru světového klání a závod si užili, ale určitě se budeme na časy dívat a porovnávat,“ dodal Březík.

Březík s Krajčou se chystají na Central European Rally

Program Central European Rally zahájí začátkem týdne seznamovací jízdy. Ve středu bude na programu testovací shakedown a premiérový ročník odstartuje ve čtvrtek 26. října ve 13 hodin na Hradčanech v Praze. Posádky ve stejný den vyrazí do dvou diváckých speciálek v Praze – Chuchli a na Čínovský okruh na okraji Klatov. Soutěž bude v pátek 27. října pokračovat šesti rychlostními zkouškami na Vimpersku a Prachaticku, v dalších dvou dnech se posádky poperou s nástrahami rakouských a německých tratí. Po celkem osmnácti rychlostních zkouškách (311,79 km) dorazí úspěšné posádky na cílovou rampu v Pasově v neděli 29. října v 14:30 hodin.

„Jsou pasáže v Česku, v Rakousku i v Německu, na kterých jsme loni závodili. Ale jsou to pouze části, takže to bude i pro nás z větší části nová soutěž. Odhaduji, že relativně známých bude asi čtyřicet procent trati. Nejvíce to asi bude u nás, protože se kromě Vimperska bude závodit i na zkouškách ze Šumavy, třeba na části strašínské erzety. To může být naše malá výhoda,“ doplňuje Ondřej Krajča.

(pla)