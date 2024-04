/ROZHOVOR/ Na jedné straně tři druhé časy posádky Samohýl Škoda Teamu Adam Březík – Ondřej Krajča při debutu s novým vozem Škoda Fabia RS Rally2 na Valašské rally ValMez, na straně druhé sporná 30vteřinová penalizace z průběhu první rychlostní zkoušky, která se promítla do psychiky soutěžní dvojice v závěru dopolední sekce.

Těsně pod stupni vítězů dojel ve 42. ročníku Valašské Rally Adam Březík.. | Video: Hejtmánek Jiří

Samohýl Škoda Team se s novým vozem Škoda Fabia Rally2 Evo připravoval na vstup do sezóny na úsecích u Vyškova a polského Klodzska. Start na Valašce byl dalším dílem testovací mozaiky před začátkem českého šampionátu na Rally Šumava v Klatovech. Adam Březík s Ondřejem Krajčou si nakonec z Valašského Meziříčí odvezli čtvrtou příčku absolutně.

Úvodní automobilový závod sezony Valašskou Rally ovládl Erik Cais

„Startem na Valašce pokračovalo naše sžívání s novým vozem. V ostrém závodě jsme si ověřili to, co jsme předtím natestovali. V polovině závodu jsme i změnili nějaké věci, abych měl přímé porovnání.

Co se týká výsledku, jeli jsme sice rychle, ale opravdu v klidu, bez jakéhokoli rizika. O to více jsem byl z průběhu překvapený, i vzhledem k vyrovnanosti vedoucí čtyřky. Cítil jsem totiž, že náš výkon na první Velké Lhotě byl hodně ovlivněný penalizací z úvodní zkoušky. Na přejezdu jsme to s Ondrou celou dobu řešili, vůbec jsme nevěděli, co se vlastně stalo, za co jsme byli penalizováni,“ popsal Adam Březík.

Na Valašské rally nebyl konečný výsledek až tak zásadní, jak tomu bude zanedlouho v Klatovech. O to více se Adam s Ondrou snaží otevřít diskuzi, aby se podobná situace kolem penalizace neopakovala a třeba zásadně neovlivnila průběh českého šampionátu.

PODÍVEJTE SE. Valašská Rally objektivem Jiřího Hejtmánka

„Za nás byla ´třicítka´ neoprávněná a přehnaná v porovnání s platnými penalizacemi za špatný průjezd klasického retardéru. Autority by se měly chytit za hlavu a v tomto směru do sezony nastavit jasná pravidla. A hlavně tlačit na pořadatele, ale dodržovali řády stejně, jako je musíme dodržovat my. Tady jednoznačně nebyly k vymezené použité komponenty, které jsou k těmto účelům povolené. Pokud by tam stál balík, nic by se nestalo. Tam stál prázdný sud. My jsme opravdu neměli s Ondrou tušení, že spadl.

Budu rád, pokud se podobným situacím předejde. Bohužel mohou negativně a zásadně ovlivnit průběh letošního mistráku, v podstatě se to příště může stát komukoli z našich soupeřů,“ reagoval Adam Březík.

„K celému závodu jsme chtěli přistoupit jako k ostrému testu před Šumavou. Netušili jsme, jak na tom budeme a průběžné výsledky pro nás byly hodně překvapivé. Až na zmíněnou penalizaci. Adam již celý problém popsal. Dále se k tomu nechci vyjadřovat, bylo to propíráno ze všech stran, kdy s tímto trestem v podstatě nikdo nesouhlasí. Pouze dodám, že jelikož nechceme, aby do budoucna docházelo k těmto situacím, požádali jsme Autoklub ČR o otevření diskuze na toto téma, důkladnou kontrolu Zvláštních ustanovení ještě před schválením a o jasný výklad řádů, kterými se budou řídit pořadatelé, stejně jako posádky a týmy. Jinak jsme si závod užili, rychlostní zkoušky byly těžké a náš cíl jsme před Šumavou splnili. Díky moc všem,“ doplnil navigátor Ondřej Krajča.

Krajský přebor: hned dvakrát téměř sklapla Csaplárova past

Posádka Samohýl Škoda Teamu děkuje fanouškům za super atmosféru na rychlostních zkouškách i v servisu. „Závod jsme si užili maximálně a doufám, že diváci také. Věřím, že podobné souboje budou k vidění i v průběhu sezóny. A všichni si přijdou na své. Děkuji partnerům – Samohýl Motor, Škoda Auto, Delimax, dobré obaly.cz i všem dalším, kteří nás podporují. Uvidíme se za dva týdny na Šumavě,“ potvrdil Adam Březík.

Seriál Mistrovství České republiky v rally startuje 58. Rallye Šumava Klatovy o víkendu 19. – 21. dubna 2024. Na posádky soudobých automobilů čeká deset rychlostních zkoušek o celkové délce necelých 146 km

„Šumava bude pravděpodobně úplně jiná, nevyzpytatelná a náročná. Není to tak dávno, když jsme tam zažívali tři vložky v sekci a každá byla úplně jiná. Jedna mokrá, další vlhká a třetí úplně suchá. Na jedné bylo deset stupňů, na druhé mnohem více. Za náš tým nechceme nic podcenit a určitě budeme chtít do závodu vlétnout. Na druhou stranu si to nebudu chtít nějak pokazit, abychom z Klatov odjížděli se solidními body, které budou dobrým vkladem do nové sezóny,“ předjímá jezdec Samohýl Škoda Teamu.

(pla)