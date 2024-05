/FOTOGALERIE/ Technický problém v průběhu třetí rychlostní zkoušky připravil Adama Březíka s Ondřejem Krajčou za maximem mistrovských bodů při 51. ročníku Rallye Český Krumlov, aby nakonec ve voze Škoda Fabia RS Rally2 dosáhla na 5. místo v hodnocení MČR

Adam Březík s Ondřejem Krajčou v 51. ročníku Rallye Český Krumlov dosáhla ve voze Škoda Fabia RS Rally2 na 5. místo v hodnocení MČR. | Foto: Vandraq studio

Posádka Samohýl Škoda Teamu po úvodních dvou erzetách držela se špičkou krok, pak je ale zpomalil problém s táhlem řazení, výsledkem čehož byla půldruhé minuty velká ztráta. „Byli jsme někde v půlce třetí erzety Citalj, když jsem chtěl zařadit vyšší rychlostní stupeň a to se nepovedlo. Rozpojilo se táhlo řazení a nešlo řadit. Navíc v převodovce zůstala zařazená dvojka. S touto rychlostí jsme pokračovali, bohužel nás ještě čekala polovina erzety. Filip Mareš startující za námi nás naštěstí dojel až v přehledném širším úseku před cílem a nebyl problém ho pustit. Bylo jasné, že to bude zásadní ztráta. Naštěstí jsme závadu na přejezdu vyřešili a mohli zahájit stíhací jízdu za nejrychlejšími,“ okomentoval smolný moment Adam Březík.

Ztráta na soupeře před nimi byla zásadní, za sebou pak neměli soupeře, který by je mohl ohrozit. Svým způsobem nemělo cenu hnát se za nejrychlejšími, spíše se soustředili na sbírání zkušeností pro příští ročník krumlovského závodu a pro zbytek letošní sezóny.

„Průběh letošního Krumlova se nevymykal tradicím. Na jihu Čech vždy někde zaprší, musí se s tím počítat. Naštěstí kolem tratí se pohybuje dost lidí, a tak jsme měli přehled, jak to kde vypadá. I díky průběhu jsme měli možnost vyzkoušet pneumatiky v různých podmínkách. Závod jsme tak odjeli na dvacítkách a třicítkách od Michelinu. Do budoucna tak víme, co bude v podobných situacích lepší volbou, byla to cenná zkušenost,“ poznamenal Březík.

„Po ztrátě bylo naším cílem dostat se co nejvýše, jak to bude možné. Tomu jsme v pátek večer podřídili jízdu, v sobotu už to bylo více s jistotou, abychom zbytečně nic neprovedli. Nebylo už s kým závodit, a tak musíme být s výsledkem relativně spokojeni,“ dodal zlínský pilot.

„Dalším startem budou červnové Hustopeče, před které asi zařadíme krátký test, následně navážeme účastí na Bohemii. Na těchto dvou závodech se určitě pokusíme vybojovat větší porce bodů, abychom zůstali ve hře o Top3 v českém šampionátu,“ věří jezdec Samohýl Škoda Teamu.

