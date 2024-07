„Start na Bohemce přinesl celkový progres proti minulým ročníkům, ale stále nejsme tam, kde bychom chtěli být. Takže to zkusíme zase za rok. Třeba to už bude i v trochu jiném formátu než v současném, který organizační tým drží. Už by to za mě chtělo změnu, přece jen dokola závodit jen na čtyřech klasických zkouškách mi nepřijde ve velkém mistráku ideální. Jinak jsme si závod docela užili,“ konstatoval Adam Březík.

V okolí Mladé Boleslavi, servisního zázemí u Mnichova Hradiště či kolem Turnova prošla během seznamovacích jízd řada bouřek s deštivými přeháňkami různé intenzity. Déšť se promítl i do průběhu shakedownu, ale od tohoto momentu začaly tratě rychle osychat. V sobotu se začínalo Staroměstským testem, na který navazovaly známé úseky Vinec a Zvířetice. Právě Zvířetice byly opět zkouškou, na které se Adamovi s Ondřejem nejvíce dařilo. Dvakrát tam zajeli třetí čas, který doplnili o stejný výsledek i na autodromu v Sosnové. Celkově jim v hodnocení českého šampionátu patřila v polovině závodu čtvrtá příčka, se ztrátou necelé půlminuty na lídra závodu.

„Popravdě to nebyl úplně náš víkend, hlavně se nám v sobotu nepovedla volba pneumatik. Dopoledne v regionu hodně zapršelo a od špiónů jsme měli aktuální informace, že na Vinci tekly potoky vody, ale než jsme tam přijeli, bylo úplně sucho. A protože jsme ze servisu odjížděli na třech mokrých michelinkách, s alternativou třech dvacítek na výměnu, hodně jsme tam od špičky dostali. Tím byl souboj o čelo vyřešený,“ posteskl si pilot ze Zlínska. „„Na Zvířeticích se potvrdilo, že tento typ zkoušek nám sedí, zásadně nás nepoškodil ani defekt pravého předního kola v závěru druhého průjezdu. V podstatě jsem ho zaznamenal až v posledních stovkách metrů erzety.“

Do nedělní etapy šla posádka Samohýl Škoda Teamu s cílem minimálně udržet průběžné umístění, neboť měla dostatečný náskok před nejbližším pronásledovatelem. Brzy navíc bylo jasné, že pokud se nikomu z konkurentů nepřihodí něco zásadního, bude těžké náskok posádek z čela závodu zlikvidovat. Adam s Ondřejem si byli tohoto faktu vědomi, nejlépe si vedli na Kvítkovicích, kde zajeli v druhém průjezdu čtvrtý čas. A ve stejném duchu zakončili závod i v poslední okruhové zkoušce v ulicích Mladé Boleslavi.

„V neděli ráno byla kvítkovická zkouška zase docela vlhká. Tam se potvrdilo, co aktuálně potřebuji zlepšit. Musíme zrychlit za vlhka a mokra, na slickách. Tam proti konkurenci nyní ztrácíme,“ přiznal Adam Březík.

Mistrovství České republiky v rally pokračuje domácí Barum Czech Rally Zlín v termínu 16. – 18. srpna 2024. Soutěž se opět pojede jako součást seriálu ERC (Mistrovství Evropy) a bude předposledním kláním MČR. Důležitým faktorem české klasifikace pátého závodu bude koeficient 1,5, kterým se budou do průběžného hodnocení násobit získané body. „Barumka určitě může šampionátem hodně zamíchat. Zkusíme se na domácí závod připravit na maximum, k tomu nám může pomoci i start na podniku ERC v Římě, následně budeme ještě před Barumkou někde testovat,“ říká pilot vozu Škoda Fabia RS Rally2.

(pla)