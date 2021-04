Pojďme ale popořádku. Celý ročník nejvyšší rakouské soutěže totiž jako v dalších sportech a zemích výrazně ovlivnila pandemie koronaviru. „Začátek byl roztahaný, sezona se pořád přerušovala a rozjížděla od znova. Po Novém roce si to celkem sedlo a poté fungovalo. Měli jsme to rozehrané dobře,“ mnul si ruce šikovný nahrávač.

Na konci února se však dost možná odehrál zlom sezony. „V semifinále Final Four MEVZY přišel okamžik, kdy se to celé kvůli jednomu zranění rozsypalo. Všechno se to s námi pak táhlo až do konce,“ smutně pronesl Bartoš.

Český borec se následně se svými spoluhráči přes Sokol Vídeň dokázal dostat mezi čtyři nejlepší týmy domácí soutěže, v níž se dostavilo zklamání. Volejbalisté Waldviertelu proti Grazu vedli 2:1 na zápasy a měli nakročeno do finále.

„Celou sérii jsme si prohráli tím, že jsme tento zápas doma prohráli. Bohužel jsme ve čtvrtém setu neudrželi vedení,“ zmínil slibné náskoky 7:2 nebo 18:15. „Od toho se odvíjel tiebreak, ve kterém jsme udělali další zbytečné a nevynucené chyby,“ mrzelo Bartoše, který při stavech 13:13 a 14:14 byl krůček od vysněného finále.

I přes vyřazení však stále bylo o co hrát. Třetí mužstvo základní části za necelé dva týdny čekal první zápas o bronz. Ani v jednom ze dvou duelů posléze neztratil jedinou sadu. „Tak jednoznačné to nebylo, tyto zápasy se vždy hrají těžce. Nutno navíc podotknout, že Amstetten před úvodním střetnutím v sérii po nucené covidové desetidenní karanténě trénoval pouze čtyři dny.“

Ani toto oslabení soupeře však nic nezměnilo na tom, že Pavel Bartoš se dočkal bronzu. „Za třetí místo jsme nakonec rádi. Vážím si každé medaile, až už je zlatá nebo bronzová,“ má jasno.

Jak lze vyčíst z výše uvedených řádků, rovněž nejvyšší rakouskou volejbalovou soutěž poznamenala pandemie koronaviru. „V rámci klubu jsme covid prodělali všichni začátkem listopadu, od té doby jsme v daném ohledu nepociťovali žádné problémy,“ viděl alespoň v další části sezony nějaká pozitiva.

Stejně jako v Česku, tak u našich sousedů se zápasy musely obejít bez diváků. „Než jsme covid prodělali, tak před každým zápasem nás čekalo testování. V Rakousku poté uznávali šestiměsíční „imunitu“, takže zbytek sezony probíhal bez toho,“ vylíčil Bartoš.

Zároveň přiblížil, jak probíhaly tamní restrikce. „Do ledna to bylo obdobné jako v České republice, ale začátkem února v Rakousku kromě nošení respirátoru a odstupů žádné zvláštní omezení nebyly. Nakonec až před Velikonocemi znovu vyhlásili lockdown.“

Co pro něj v daném ohledu bylo nejhorší? „Rakousko omezilo vstup do země, podmínilo to testy a různými druhy karantén. Proto nás nemohly navštívit naše rodiny,“ trápilo Pavla Bartoše.

V zemi s téměř devíti miliony obyvatel působí od roku 2017. A tamní život se mu zamlouvá. „Lidé tam jsou odlišní, celkově je to jiné. Tím, že bydlíme na vesnici, tak máme okolo sebe krásnou přírodu, což nám vyhovuje,“ libuje si český volejbalista, který v klubu má smlouvu i na další sezonu.