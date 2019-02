Otrokovice – Vrcholem halového atletického mítinku v Otrokovicích byla koule mužů, kde se sešla vynikající konkurence. Bulhar Georgi Ivanov v poslední sérii posunul rekord mítinku poprvé za hranici dvaceti metrů. Jeho vítězný pokus měl hodnotu 20,33 metru. Odchovanec otrokovického klubu Martin Stašek se dostal na 19,38 metru.

„S výkonem jsem i nejsem spokojený. Hodil jsem si sice letošní maximum, ale mrzí mě, že jsem neustál pokus kolem 19,80 a přešlápl jsem. Hodně jsem bojoval s technikou. V poslední době jsem měl hodně mimosportovních starostí, protože jsem se stěhoval do Prahy a nemohl jsem se soustředit jen na kouli. Dnes jsem dorazil až těsně před mítinkem," řekl ke svému vystoupení Martin Stašek.

Český rekordman skokan do výšky Jaroslav Bába ozdobil svou účastí mezinárodní halový atletický mítink v Otrokovicích. Česká jednička nakonec nepřekonala rekord mítinku. Bába zvítězil výkonem 220 cm, který mu stačil na triumf v Otrokovicích i v roce 2008. Za rekordem zaostal o pět centimetrů.

„Rekord jsem měl skočit, ale v poslední době nejsem moc spokojen. Fyzicky i odrazově to jde, ale technika vázne. Soutěž probíhala celkem rychle, takže na to se vymlouvat nemůžu. Jezdím rád do podobně malých míst. Už se těším do Valašského Meziříčí, kde mám snad jen čtyři metry na rozběh," řekl Jaroslav Bába.

V hale v Otrokovicích se představili atleti ze šesti zemí. Řada z nich se zkušenostmi z evropských i světových šampionátů. V trojskoku mužů zvítězil suverénně největší favorit Adrian Swiderski z Polska výkonem 15,78 metru.

Trojskok žen ovládla Krisztina Hoffer z Maďarska, která zapsala nejlepší výkon 12,79 metru. Druhá skončila Lenka Brázdilová (AC SS Uherské Hradiště) a na třetím místě skončila Eva Šutová (AK Kroměříž).

Vítězkou výšky žen se stala Magdaléna Nová výkonem 178 cm. Na druhém místě skončila Leona Silnicová, 174 cm. Běh na 40 yardů žen se stal kořistí Zuzany Muchové, která zvítězila časem 5,38 s. Druhá byla Lenka Brázdilová za 5,44.

Stejnou disciplínu mužů vyhrál časem 4,82 s. Dominik Šprňa. Druhý Jiří Habich dosáhl času 4,89. Třetí příčku obsadil Pavel Baar. 40 yardů překážek žen vyhrála součtem dvou běhů 11,52 s. Lenka Svobodová před Katrin Preinerovou pouze na díky lepšímu jednotlivému výkonu (5,72 ku 5,73), závodnice z Rakouska měla taktéž součet 11,52.

„Jsem rád, že až na dva výškaře z Běloruska k nám dorazili všichni domluvení atleti. Mítink měl naprosto hladký průběh, bez zbytečných prostojů. Doufám, že v příštím roce úroveň startujících opět zvedneme a snad budeme v Otrokovicích soutěžit dva dny," dodal manažer Michal Petřík.