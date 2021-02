Byl jsem převlečený čtyři hodiny dopředu, usmívá se Čeketa po derby

Necelý měsíc po příchodu odehrál velmi důležité a zároveň specifické utkání. Talentovaný volejbalový smečař Lukáš Čeketa totiž ještě do konce uplynulého roku působil v Brně, odkud se v lednu přemístil do zlínské Fatry. Ani on však svým odvážným výkonem nezabránil porážce 0:3 na sety.

Lukáš Čeketa také proti Brnu prokazoval vysoké kvality na servisu. V závěru druhého setu se však musel vypořádat s ošemetnou situací. | Foto: CVF

„Měl jsem obrovskou motivaci, byl jsem převlečený tak čtyři hodiny před zápasem,“ usmíval se po konci nevydařeného střetnutí mládežnický reprezentant. Ten se před více než měsícem Fatře ozval sám poté, co ho na domácím Mistrovství Evropy juniorů oslovil Přemysl Obdržálek. I když sobotního soupeře zlínských volejbalistů opustil teprve nedávno, tak popichování s bývalými spoluhráči neproběhlo. „Žádná hecovačka nebyla,“ přiznal 19letý borec. Fatra neustála koncovky a přišla o šanci na play-off Přečíst článek › Ve Fatře se však rychle zabydlel a to i díky novým parťákům a prostředí. „Jsem tady velmi spokojený, asi ještě více než v Brně,“ porovnal působení v obou klubech. „Lepší je to ve vztahu s hlavním trenérem, nikdo si tady na nic nehraje,“ zmiňuje dosavadní výhody zdejšího působení. Naopak o poznání méně už Čeketu těší současná situace volejbalistů Fatry, kteří v sobotním střetnutí nestačili na rivala z Brna. „První set byl velmi vyrovnaný, pokazili jsme koncovku, což nás stalo sadu,“ připomněl vedení 22:20. „Druhé a třetí dějství v podstatě bylo podobné,“ poukázal Lukáš Čeketa na sety, ve kterých byl největší rozdíl maximálně čtyři body. Jednu z hlavních příčin neúspěchu zpozoroval v počínání na podání. „Nedali jsme servis, vůbec nám nešel, stálo nás to hodně bodů,“ všiml si mladík, který zmínil 20 chyb Zlína v průběhu tří setů při této činnosti. Fatra získala posilu! Přichází mládežnický reprezentant Přečíst článek › Vlastní výkon dle jeho slov šel během utkání dolů. „Ze začátku to bylo docela dobré, postupně ale upadalo, tolik se mi nedařilo,“ pronesl sebekriticky. Právě mladý volejbalista známý svým razantním servisem byl ve 2. setu za stavu 23:24 postavený před těžkou zkoušku – jeho podání muselo dopadnout do pole. V jednu chvíli to ale vypadalo, že se tak nestane, Čeketa si míč až příliš nadhodil k lajně. „To mi uletělo. Jsem rád, že jsem ještě trefil plachtu“ pousmál se šikovný volejbalista, který nakonec z daného servisu trefil eso. Fatra vinou poslední porážky už musí zapomenout na předkolo play-off – poslední duel však jednoznačně chce zvládnout. „Samozřejmě chceme vyhrát, nejlépe za tři body,“ ujišťuje fanoušky.

