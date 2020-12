„Kdyby se někdo zranil, tak bylo reálné, že nastoupím,“ přiblížil situaci Obdržálek, který po celý sobotní zápas pod mikinou skrýval bílý dres s číslem 13.

Na rozdíl od většiny extraligových výběrů zlínská Fatra disponuje úzkým kádrem. V posledních zápasech k dispozici ani neměla spolehlivého smečaře Jakuba Motyčku.

V pátečním zápase proti Ostravě ke všemu na začátku 3. setu špatně došlápl tahoun týmu Jiří Adamec, který měl problémy s kolenem.

„Nevěděli jsme, jestli nastoupí. Říkal, že může, ale kdyby náhodou nemohl, tak jsem byl připravený,“ ozřejmuje Obdržálek, který by však nenaskočil na pozici, jež ho proslavila – tedy liberu.

„Z něj nejde udělat smečaře, libero by tedy zůstalo na svém postu. Byl jsem nachystaný na smečaře,“ odtajňuje karty 43letý kouč, jenž hráčskou kariéru ukončil před třemi a půl lety.

Jak Přemysl Obdržálek přiznává, malá šířka kádru mu nabízí málo alternativ. „Především je to těžké v tom, že v průběhu zápasu pořádně nemůžeme reagovat. Nemáme si v čem pomoci. Optimální to není.“

Tento nedostatek se vyskytl v průběhu sobotního o zápasu Fatry s týmem z Beskyd, proti kterému se v útočné fázi nemohl prosadit zmíněný univerzál Adamec.

„Říkal jsem mu, že když to nesloží, musí dát eso a zablokovat, což udělal,“ zmínil jeden nechytatelný servis 25letého borce, jehož úspěšnost v útoku byla pouhých 27%.

Lodivoda zlínské lavičky naopak potěšilo, že se v obou víkendových zápasech jeho svěřenci dokázali dostat z nepříjemných stavů. Proti Ostravě z 0:2 na sety vybojovali pátou sadu, s Beskydy otočili z 1:2 na sety.

„Nesložili jsme se a uhráli dvě těžké koncovky. V tiebreaku jsme dominovali,“ vychvaloval si koncovku druhého víkendového střetnutí.

Dosud poslední soupeř Fatry byl po většinu zápasu povzbuzovaný výběrem náhradníků, kteří se při servisech domácích hráčů v nejednom případě při nadhozu snažili zlínské volejbalisty rozhodit.

„Je to nesportovní, ale ne proti pravidlům,“ uvědomuje si Obdržálek.

„Kluci by na to měli být připravení. Musí s tím počítat. Co by dělali, kdyby byla plná hala? Je to blbé, když je klid a zničehonic do toho někdo jekne. Je to však rozdíl proti tomu, když je plná hala a hučí to pořád. Rozhodčí je na to upozornili,“ poukázal na zásah ve čtvrtém setu.

Fatra nyní bude trénovat do středy, pak ji čeká dvou a půldenní volno. K tréninkům se totiž znovu vrátí v sobotu. Den před Silvestrem poté odehraje zápas v Liberci.

„V prvním vzájemném zápase jsme sice vedli, pak ale udělali dvojstřídání a ukázali sílu mančaftu.“

Zlín do konce základní části vyzve další silné soupeře. Po výjezdu na sever Čech v novém roce mimo jiné přivítá Karlovarsko.

„Los je těžký. Doufáme, že se nám podaří obrat někoho silného a potvrdit zápas s Příbrami,“ věří v další body.