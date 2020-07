Před nadcházejícími výstupními testy před dovolenou však už myslí na novou sezonu, ve které by rád zaútočil na medailové příčky.

„Chtěl bych opět dosáhnout úspěchu, tedy postoupit třeba až do semifinále a bojovat o medaile. V play-off se totiž může stát cokoliv. Fanoušci na to tady čekají,“ říká odhodlaně 32letý útočník.

Ve zlínské kabině patří k těm nejzkušenějším, vždyť mezi profesionály absolvuje už čtrnáctou suchou přípravu!

Ta dosud poslední ovšem oproti předchozím byla specifická. Vzhledem ke koronavirovým opatřením se hráči museli scházet ve skupinkách po deseti a dodržovat rozestupy.

„Nemohli jsme spolu být v kabině, ani pořádně v kontaktu, to byl největší trest! Letní příprava je o kolektivu, partě a srandě. Bylo to taky těžké na hlavu. Věděli jsme, že za měsíc se vše může vrátit do stejných kolejí. To stejné platí o nadcházející sezoně,“ vyjádřil se Jiří Ondráček k nastoleným podmínkám.

I přes řadu omezení však dokázal v tomto nelehkém čase najít pozitiva.

„Konečně jsme mohli začít trénovat. Kdyby nám například zakázali chodit do kabiny, tak by to bylo horší,“ pokračoval hráč pyšnící se více jak šesti sty starty v extralize.

Pandemie koronaviru přitom nezanechala stopy jen na probíhající přípravě, především nedovolila dohrát uplynulou sezonu, z čehož byl Ondráček rozmrzelý.

„Každý si přeje dojít co nejdále, nikdo nechce mít dva měsíce dovolené a sledovat ostatní zápasy. Na druhou stranu je dobré vyhrát poslední zápas. My jsme to dokázali, jako třeba v mistrovské sezoně,“ s nadsázkou poznamenal forvard Beranů, jehož tým odehrál poslední zápas v březnovém předkole play-off na ledě Olomouce.

„Už tehdy hrát bez lidí bylo skutečně zvláštní. V Olomouci je za tradičních okolností výborná atmosféra. Vzhledem k okolnostem jsem ale byl rád, že se série a sezona ukončila. Nedokážu si představit, že by se finále odehrálo bez lidí,“ měl jasno zlínský hokejista, jenž se potenciálními restrikcemi ohledně počtu diváků zatím nezabývá.

„Je to ještě daleko, jsem ale optimista. Kdyby opatření povolila účast pěti tisíc lidí na zápas, tak by to bylo výborné. U nás bychom se do limitu vlezli,“ spočítal.

Události z uplynulých měsíců mimo jiné způsobily, že zlínský klub vzhledem k finančním dopadům snížil hráčům platy až o čtyřicet procent. Ondráček ovšem jednání vedení dokázal pochopit.

„Jsou oblasti, které to poznamenalo mnohem více – lidé jsou například bez práce, nové povolání si nemohou sehnat. Podobná záležitost se děje také v ostatních klubech, my s tím problém nemáme. Zároveň jsme rádi, že fanoušci si stále kupují permanentky a klubu pomáhají,“ okomentoval aktuální palčivé téma.

Celou situaci přijal lépe i vzhledem ke skutečnosti, že mezi zlínskými profesionály působí od roku 2007.

„Dříve jsem byl vděčný, že zde vůbec můžu hrát. Nikdy jsem neřešil žádné jiné nabídky. Když jsem si už říkal, že bych možná uskutečnil změnu, tak se mi tady bodově zadařilo. Navíc pokaždé jsme se s vedením férově dohodli. Řekli jsme si podmínky a během týdne bylo hotovo. Nechtěl jsem řešit nic jiného, jsem tady spokojený. Hodně zde totiž dbáme na skvělou partu, právě díky ni a její síle vyhráváme,“ pochvaluje si zlínské prostředí Ondráček.

Nová sezona se pomalu blíží, na rozdíl od těch minulých se současný tým nebude muset obávat baráže ani sestupu, což podle Ondráčka může pomoci.

„Když v únoru jste poslední a víte, že to musíte uhrát, tak tlak je hodně velký. Většina lidí spíše sledovala spodní část extraligové tabulky než tu přední. Sám jsem zvědavý, jestli se všemi změnami bude padat více branek a bude chodit dost lidí,“ řekl upřímně milovník fotbalu a rybolovu, jenž ví, jaký bude nejlepší recept na nalákání co největšího počtu příznivců do ochozů.

„Chceme hrát ofenzivní hokej. Vzhledem k tomu, že padá stres ze sestupového místa, tak v tom může být kouzlo sezony. Konečně chceme mít klidný ročník a přes Vánoce znovu neřešit, jak se ze spodku dostaneme,“ doufá zlínský rodák.

A jaký má cíl pro nadcházející extraligový ročník?

„Tým máme konkurenceschopný, ale důležitý bude opět začátek. Rád bych hrál vyřazovací zápasy, perfektní to bylo už v březnu s Olomoucí. Chtěl bych dosáhnout na úspěch, postoupit do čtvrtfinále, nejlépe semifinále. V play-off se může stát cokoliv. Fanoušci na to tady čekají,“ dodal na závěr mistr ze sezony 2013/2014.