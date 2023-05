/FOTO/ I bez zubu moudrosti s jasným cílem vidět cíl a vyrazí do dalšího závodu MS – Portugalské rally - fryštácký soutěžák Erik Cais. V Chorvatsku si vybral kopec smůly hned v úvodní rychlostní zkoušce, když vyjel z trati, za což zaplatil nedostižnou penalizací. “Prioritou je pro mě dojet a být chytrý,“ usmívá se na startu další rallye talentovaný 23letý pilot.

Talentovaný fryštácký automobilový závodník Erik Cais. | Foto: Deník/Martin Břenek

I vzhledem k tomu, že se v Portugalsku pojede po rozbitých silnicích, které dávají hodně zabrat i závodním speciálům včetně Škody Fabie RS Rally 2, kterou Cais řídí od začátku letošního roku.

“Na testech na začátku týdne jsme zjistili, že se pojede po docela tvrdé a kamenité cestě, což je pro auto náročné. Ale vím, že naši mechanici dají auto dohromady a budu startovat dokonale připravený,” věří český jezdec.

“Na start půjdu s velkým respektem. Vzhledem k tomu, že je trať portugalské rally dost rozbitá, bude nejchytřejší jet první dva dny v rozumném tempu a občas trošku ulevit autu, protože kamenů a rozbitých cest je tady opravdu požehnaně,” vysvětluje Cais.

Velké otřesy nejsou pro Caise v současnosti moc příjemné, protože minulý týden musel navštívit zubaře. “Trhali mi zub, takže to ještě trochu cítím. Do začátku závodu to ale bude úplně v pohodě,” věří mladý závodník.

I přes všechny události posledních týdnů ale bude chtít Cais útočit na ty nejlepší. “V rychlostních zkouškách, ve kterých si budu jistý, budu určitě chtít zatlačit tak, abychom bojovali o body,” pokračuje zlínský rodák.

A jaké jsou v květnu podmínky na jihu Evropy? “Počasí vypadá dost hezky, bude hodně horko. Už během testů bylo v autě okolo padesáti stupňů a to jsme dost větrali. Ale vedro, prach a rozbité cesty k rallye patří a těšíme se na to,” uzavírá Cais před závodem, který je na programu od pátku do neděle.