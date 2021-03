„Vše se bude také odvíjet od toho, co nám dovolí ekonomická a pandemická situace. Cílem je vždy bojovat o stupně vítězů,“ netají se 21letý závodník, jehož od čtvrtka bude čekat první ostrý test v Itálii.

V minulém ročníku vybojoval pátou příčku v juniorské kategorii na ERC, vyhrál dvě soutěže. Letos chce být Erik Cais vpředu na každém podniku. A dobře ví, že to snadné nebude. „Podobné ambice má deset až patnáct závodníků z celé Evropy. Tím, že se letos moc akcí navíc pořádat nebudou, tak se konkurence rozšířila. Mě to nevadí, jsem připraven se prát o vítězství,“ prohlásil Cais z týmu Orsák Rallysport. „Jen pravidelné úspěchy v tomto šampionátu mi zaručí, že si mě všimnou lidé z WRC,“ věří.

Právě elitní seriál automobilových soutěží je hlavním cílem Erika Caise. Pomoci k tomu má hlavně plně profesionální, precizní přístup a čistý jezdecký styl. Tedy aspekty, které pochytil z jiného sportu – Cais totiž dříve závodil na horských kolech a byl součástí továrních stájí. „Díky horským kolům jsem se naučil brutální disciplíně a hlavně lépe predikovat terén. Umím vnímat rychlost celým tělem a hbitě reagovat na okolí. Když je bláto a prší, tak se cítím v autě nejlépe,“ tvrdil fryštácký mladík, který se narodil ve stejný den jako legendární Colin McRae.

Vzorem mu jsou ovšem i další rallyeová esa - Loeb a Ogier. „Velmi ho uznávám, ale více se mi líbí francouzský styl, který je velmi čistý. Právě Sébastien Loeb nebo Ogier se zaměřují na to, aby v průjezdech nikde neztráceli. To mi sedí nejvíc, protože podobný přístup funguje i v cyklistice,“ vysvětluje český pilot, kterého s Fordem Fiesta R5 Rally2 čeká první letošní soutěž.

Ve čtvrtek odstartuje do Rally Ciocco v Itálii. „Bereme ji spíše jako první ostrý test přes evropským šampionátem. Kvůli pandemii jsme závodní speciál nemohli pořádně vyzkoušet podle našich představ,“ vysvětlil Cais.

Českého talentovaného pilota čeká letos celkem osm soutěží v ERC, ta první odstartuje v květnu na Azorských ostrovech. Vedle toho by člen týmu Orsák Rallysport chtěl odstartovat do třech soutěží v rámci WRC, nejlépe pak v Chorvatsku. A rád by se zúčastnil také domácí Rallye Bohemia nebo Rallyesprintu Kopná. Chybět by neměla ani tradiční a slavná Barum Rallye.