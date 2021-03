„Je to parádní výsledek. Zvlášť po tom, čím jsme si prošli před startem,“ prohlásil 21letý Cais, jenž na vítězného Belgičana Thierry Neuvilla ztratil přes minutu a půl.

Nnový rok pro Erika náročně, když v únoru prodělal Covid-19 a nemohl naplno trénovat. A kvůli vládním nařízením nešlo na Moravě závodní Ford Fiesta Rally2 pořádně otestovat. I proto se členové týmu Orsák Rallysport rozhodli zúčastnit se italské Rally Ciocco. Dvoudenní soutěž posádky pořádně prověřila. „Bohužel bylo hodně havárií, naštěstí bez vážných zranění. I když podnik nebyl významně dlouhý, bylo to daleko náročnější než delší soutěže, kterých jsem se zúčastnil,“ přiznává Cais, který se v letošní sezoně soustředí na juniorskou kategorii mistrovství Evropy. Zároveň by se mohl objevit také na Valašské rallye.

Kromě členité tratě a rozbitého asfaltu znepříjemňovalo posádkám průjezdy vylezlé bahno. Jenže právě tyhle podmínky má Cais, jako bývalý profesionální cyklista na horských kolech, velmi rád. „Ještě mohlo trochu více pršet, aby to klouzalo,“ dodal s úsměvem rodák z Fryštáku, který ukázal výbornou rychlost hlavně ke konci. Před závěrečnou sekcí byl na 13. místě a na Filipa Mareše ztrácel osm vteřin. V posledních třech rychlostních zkouškách ale pokaždé zajel do desátého místa, v té konečné vybojoval dokonce čtvrté místo! A díky tomu poskočil na konečnou 11. příčku na Rally Ciocco.

„Podle mých zkušeností se všechno rozhoduje na poslední zkoušce, takže jsem do toho dal všechno. A výsledek nás potěšil, protože jsme se dokázali prosadit v obrovské konkurenci italských pilotů. Tempo je tu neskutečně vysoké a vyrovnané,“ poznamenal Cais, jemuž do ideální formy chybělo hodně.

„A bohužel post-covidového syndromu jsem se ještě zcela nezbavil. Třeba na dlouhých rychlostních zkouškách jsem se zadýchával, soustředěnost občas kolísala, a to i když s maximální koncentrací nemám žádný problém. Nebylo to však tak hrozné, abych někoho ohrozil. Spíše to nebylo komfortní,“ popisoval Cais, který je z profesionální cyklistiky zvyklý na tréninkový dril a stará se o něm kondiční trenér Erik Kimmel. „Po závodě jsem absolvoval klidové a zátěžové EKG a už by to mělo být v pohodě.“

Caise čeká letos osm soutěží v rámci ERC, první se jede v květnu na Azorských ostrovech. Koncem března by se mohl objevit také na Valašské rallye. „Původně jsme o tom neuvažovali, ale situace ve sportu je náročná. Musí se využít každého závodu, který je,“ prohlásil člen týmu Orsák Rallysport.