Fryštácký rallyeový závodník Erik Cais, který se během uplynulého víkendu blýskl celkovým desátým místem na Rally Sardegna, má před sebou další výzvu - náročnou šotolinovou zkoušku v Lotyšsku.

Talentovaný fryštácký automobilový závodník Erik Cais. | Foto: Deník/Martin Břenek

„Lotyšská rally je brutálně rychlá a enormně náročná. Člověk málokdy zařadí nižší stupeň než čtyřku,“ vysvětluje český reprezentant Cais, který pojede tentokrát s navigátorem Igorem Bacigálem. Společně je v nové Fabii RS Rally 2 čeká více než 180 závodních kilometrů.

„S autem často jedete až v omezovači. Do zatáček musíte s velkým předstihem auto takzvaně překlápět a potom jet tím nejpřesnějším powerslidem, abyste byl co nejrychlejší,“ pokračuje mladý 23letý pilot.

V extrémně rychlém lotyšském závodě měl Cais v minulosti těžkou nehodu, kdy se auto otočilo hned pětkrát přes střechu. „To není dobrá vzpomínka, to byla velká rána,“ vzpomíná.

„Na druhou stranu se mi v dalších letech ve stejné rychlostní zkoušce nejvíce dařilo,“ pokračuje český mladík s tím, že se dokázal vyrovnat s nepříjemným zážitkem. Letos navíc pořadatelé závodu připravili poměrně dost novinek.

„Docela dost rychlostních zkoušek bude nových, takže to nebude vůbec snadné, protože s novou Fabií jsem takhle rychle v závodě ještě nejel,” připomíná jezdec týmu Orsák Rallysport. „Všichni v týmu uděláme všechno pro to, abychom co nejlépe nastavili auto a předvedli nejlepší výkon,” slibuje Erik Cais.

(jcz)