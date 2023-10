Mladý talentovaný pilot Erik Cais s vozem Škoda Fabia RS Rally 2 dojel Central Europe Rally jako druhý nejrychlejší v kategorii WRC 2 a v konkurenci těch největších světových hvězd jako 11. jezdec celkového pořadí.

Erik Cais, nejlepší český jezdec. | Foto: Jindřich Schovanec

„Od českých rychlostních zkoušek se nám dařilo držet na špičce. Jsme moc rádi, že se nám povedl takový výsledek,” radoval se Cais v cíli závodu, který se jel v Česku, Rakousku a Německu.

Fryštácký závodník se navíc společně s navigátorem Danielem Trunkátem v premiérovém ročníku Central Europe Rally představil fanouškům na startu jako vůbec první jezdec.

„Budu strašně moc vzpomínat, že jsme mohli závod na Hradě i ve Velké Chuchli otevírat my. Dá se říct, že jsme se zapsali do historie českého motorsportu, protože se u nás jel závod MS poprvé. Bylo to pro nás až emotivní,” říká stále teprve 24letý jezdec.

Zase defekt. Moc mě to mrzí, v poslední době jich bylo více, netěší Caise

Právě před Pražským hradem měl možnost Cais hovořit s prezidentem Petrem Pavlem. „Byla to pro nás obrovská čest. Pan prezident se nás ptal na to, jaké jsou rozdíly mezi auty kategorie Rally 1 a Rally 2. Měl jsem radost, že jsem mu mohl ukázat naše závodní náčiní a to Škodu Fabii RS Rally 2. Bylo to krásné shledání a velký zážitek,” pokračuje Erik Cais.

Pořadatelé nachystali pro jezdce i fanoušky atraktivní závod, což podle Caise potvrzovali i další jezdci. „Říkali jsme si mezi sebou, že tempo bylo vzhledem k podmínkám od začátku fakt brutální. Ostatní říkali, že to byl jeden z nejtěžších světových závodů, který jeli,” vyzdvihuje Cais, jehož v úvodních dnech zbrzdily technické problémy s řazením. „Na druhou stranu to bylo jen v řádu sekund, takže by se nic extra nezměnilo,” vysvětluje zlínský rodák.

Kaňkou na právě skončeném závodě byla neukázněnost některých fanoušků, kteří sledovali závod z míst, na kterých neměli v průběhu závodu co dělat. „Neukázněnost nás mrzela. Není to bezpečné pro fanoušky ani pro jezdce. Byli bychom rádi, kdyby zmínění fanoušci respektovali nařízení pořadatelů,” říká Cais.

Středoevropská rally v Česku? U Caise vyzvídal i legendární závodník Ogier

„Na druhou stranu ostatní fanoušci předvedli skvělou atmosféru. Světlic okolo trati bylo opravdu hodně a trochu to připomínalo Rally Monte Carlo. Těm ukázněným fanouškům bych chtěl poděkovat, protože podpora byla enormní a dokonalá. Strašně jsme si to užili,” přiznal Cais.

„Chtěl bych poděkovat i týmu, nastavil dokonale auto a všichni makali naplno. Partnerům, že jsme se mohli postavit na start a v neposlední řadě rodině, protože bez blízkých bychom se nemohli ani postavit na start. Obecně jsme si rallye moc užili a to, že jsme dokončili druzí ve WRC2 je pro nás dokonalý výsledek,” dodal spokojený Erik Cais.