Jediný český rallyeový závodník, který letos pravidelně jezdí závody v rámci mistrovství světa, Erik Cais se po ne zrovna vydařeném vystoupení v Portugalsku chystá spravit si reputaci v dalším závodě. V sobotu jej čeká start na Polské rally, která je v posledních letech v kalendáři mistrovství Evropy.

Talentovaný fryštácký automobilový závodník Erik Cais. | Foto: Deník/Martin Břenek

„V minulosti jsem v Polsku jel dvakrát, takže vím, že je to krásná rallye. Jezdí se na velmi úzkých cestách, ale s obrovským rychlostním průměrem přes horizonty, přes které se skáče,“ vzpomíná Cais na zkušenosti se závoděním u našich severních sousedů.

Jinými slovy v Polsku je rallye atraktivní pro jezdce i fanoušky. „Těch tam je vždycky strašně moc. Poláci mají rallye rádi a taky je tam vždy spousty českých fanoušků. Atmosféra je tam vždy skoro až šílená, což je super,“ pokračuje Cais.

„Pojede se i v Mikolajkách, takže budeme závodit v okolí nádherné krajiny. Samozřejmě čekám znovu velkou konkurenci a náročné závodění, protože to bude extrémně rychlý závod, který neodpouští,“ vysvětluje 23letý český reprezentant.

Cais se ale do Polska těší. „Je to sice pro Čechy docela daleko, protože je to dost daleko od hranic, ale věřím, že se tam s nimi potkám. Navíc Polsko opravdu stojí za to. Je to extrémně náročná ale nádherná rallye,“ dodává.