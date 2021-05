Klub nedávno oficiálně oznámil váš konec v týmu. Jak se vše seběhlo?

Nabídky na nadcházející ročník se začaly objevovat už průběhu uplynulé sezony. V té době jsem se však chtěl soustředit pouze na Zlín, takže jsem vše odsunul.

Sezona se nám však nakonec moc nevydařila, do play-off jsme nepostoupili. Skončili jsme tak dříve než obvykle, už někdy koncem února. Poté jsem začal přemýšlet co dál, jak to bude s příští sezonou.

Jak dlouho probíhala jednání o tom, zda v klubu setrváte?

Chvíli jsme spolu jednali, ale víceméně to bylo na mně, jak se rozhodnu – jestli zůstanu ve Zlíně, nebo nikoliv. Nakonec zvítězila touha zkusit něco nového. Doufám, že jsem se rozhodl správně.

Jaké byly hlavní motivy, že jste opustil Fatru?

Žádný konkrétní důvod asi nemám. Spíše jsem si řekl, že po 5 letech chci vyzkoušet něco odlišného, dostat nový impuls, posunout se ještě herně vzhůru. Tak jsem se pomalu rozhodoval, až jsem došel k závěru, že klub VSC Fatra Zlín tedy opustím.

Jak už jste zmínil, uplynulá sezona se Zlínu nepovedla, skončili jste na posledním místě extraligy…

Je to škoda, protože si myslím, že kluci, kteří tady jsou, určitě mají potenciál být na tom lépe, než na posledním místě tabulky. Osobně jsem si sezonu představoval trošku jinak. Když se podívám na sebe, tak si myslím, že jsem celkem kritický, nebo se alespoň dost snažím být. Po každém utkaní si v hlavě přemítám, co jsem mohl udělat lépe, čeho se do příště vyvarovat a podobně.

Čekal jste tedy od sebe trochu více?

Upřímně ano. Během srpna jsem se potýkal se svalovým zraněním, takže jsem přípravu neodtrénoval naplno. Domnívám se, že mi to na konci sezony chybělo. Měl jsem lepší, ale také horší utkání, výkonnost nejde udržet celou sezonu stabilně, občas tam prostě nějaký ten výpadek přijde. Do budoucna se pokusím zapracovat právě na tom, aby výpadků moc nebylo.

Nově budete působit v klubu VK Lvi Praha. Jak se udál váš přestup?

Když jsem se rozhodl, že bych chtěl zkusit jiný klub, tak jsem měl na výběr z několika různých nabídek. Bavili jsme se, jednali. Po porovnání všech nabídek jsem nakonec rozhodl pro tuto variantu.

Prozradíte, o jaké nabídky se jednalo? Bylo ve hře i zahraničí?

Zahraniční nabídky jsem neměl, byly z české extraligy. Asi si ale nechám pro sebe, o jaké se jednalo.

Co vás na nabídce nového klubu zlákalo? Proč to pro vás byla nejlepší možnost?

U nabídky z Prahy jsem viděl hlavně to, že bych se ještě více herně mohl posunout nahoru. Tým je hodně kvalitní, jsou tam zkušení hráči, kteří by mi také mohli pomoct se zlepšit. V klubu navíc působí reprezentační nahrávač Kuba Janouch. Vždy jsem si vedle něj chtěl zkusit zahrát, což byl také jeden z důvodů příchodu. Navíc je to hlavní město. Těším se, až tuto destinaci budu objevovat.

Ve zlínském prvním týmu jste strávil pět let. Jaké budou vaše vzpomínky a co se vám bude vybavovat jako první?

Určitě to bylo krásných 5 let ve Zlíně, nikdy na ně nezapomenu. Jako první si asi vzpomenu na bývalé spoluhráče, kteří zde hráli, protože jsme měli vážně výbornou partu kluků. Tolik zážitků, co jsme spolu měli, na to se jenom tak zapomenout nedá. (s úsměvem) Je to přece jenom jedna etapa mého života.

Touto cestou bych chtěl poděkovat klubu VSC Fatra Zlín, že mi dal důvěru a možnost zahrát si na extraligové palubovce. Snažil jsem se jim to co nejvíce vrátit na hřišti a ukázat, že neudělali chybu, když mě poslali na hřiště.