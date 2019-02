Otrokovice – Výstřel ze startovní pistole odstartuje v sobotu v pravé poledne již 2. kolo Otrokovického in-line poháru (OIP), které je zároveň Mistrovstvím ČR v in-line rychlobruslení na silničním okruhu. To se do Otrokovic vrací po třech letech.

Otrokovický in-line pohár. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Ve dvou dnech se závodníci z celé ČR utkají na krátkých a dlouhých tratích jak o medaile z OIP, tak především o 24 sad mistrovských medailí. Jelikož je tato soutěž zároveň kvalifikačním závodem na letošní mistrovství Evropy a světa, které se uskuteční o letních prázdninách, očekává se účast celé české reprezentace in-line rychlobruslení.

Nejmladší kategorií jsou začátečníci do 5 let, tou nejstarší kategorie masters 60+, tedy závodníci nad 60 let. Úvodní část v délce asi dvou hodin bude patřit sprintům na 200 m, tzv. time trial, kdy každý startuje sám proti času. Pak budou, podle počtu přihlášených, následovat postupové jízdy na trati 500 m. Přibližně od 15 do 17 hodin je plánována série startů na dlouhých tratích, tzv. „bodovačka", kdy vítězem se stává závodník, který dokáže během závodu nasbírat nejvíce bodů.

„První soutěžní den uzavřeme asi hodinovým koncertem folkrockové kapely PASS, která rozezvučí své nástroje kolem 19 hod. a zpříjemní tak sobotní podvečer nejen závodníkům, ale i veřejnosti. Vstup je volný a vstupné dobrovolné. Neděle pak bude patřit semifinálovým a finálovým jízdám na 500 m. Odpoledne se pojedou nejdelší tratě. Na 15 hodin je naplánováno vyhlašování vítězů. Věřím, že nám počasí bude přát a budeme tak moci přivítat co nejvíce fanoušků," pozval k návštěvě závodu a zhlédnutí nejlepších in- -line bruslařů ČR ředitel závodu a předseda pořádajícího Speedskating clubu Otrokovice Marcel Nemček.